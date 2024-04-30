Режиссер фильма '20 дней в Мариуполе' Мстислав Чернов рассказал о постоянных угрозах после получения 'Оскара'

Украинский режиссер Мстислав Чернов, известный по оскарономному фильму "20 дней в Мариуполе", рассказал о негативных проявлениях популярности. Журналист признался, что начал получать угрозы после выхода из оккупированного россиянами города.

Об этом сообщает Детектор Медиа. По словам Чернова, негативные сообщения приходят сразу после того, как он выходит на публику.

Он получал угрозы после выступления в Европейском парламенте, так же и после "Оскара". Кроме того, говорит Чернов, есть другие нюансы, которые он не может рассказать. "Трудно передвигаться, трудно обеспечивать и безопасность съемки и безопасность близких, скажем так", – добавляет режиссер.

Украинец не считает, что очнулся популярным, ведь его давно знают в журналистских кругах. Что касается кино, то многие узнают о Мстиславе Чернове именно сейчас. "И то некоторые считают, что я не кинематографист, скорее репортер. Но об этом мы потом можем поговорить", – подытожил он.

Напомним, в начале марта 2024 года команда отечественных журналистов и режиссера Мстислава Чернова, при поддержке иностранных коллег, были удостоены престижной награды за "лучший документальный фильм" на церемонии "Оскар". 19 апреля авторы фильма привезли золотую статуэтку в Украину.

Кроме того, в стенах вокзала прошла пресс-конференция с создателями кинокартины, которая стала первой встречей с командой в Украине. "Когда люди нуждаются в надежде, такие моменты как "Оскар" дают сил. Они дают сил нам, военным, врачам, не сдаваться", – подчеркнул Чернов. Детальнее – в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, где можно посмотреть фильм "20 дней в Мариуполе". Документальный фильм Мстислава Чернова теперь доступен для покупки на ряде официальных платформ.

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