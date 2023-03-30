Решили показать себя настоящими: семь знаменитостей, которые отказались от макияжа и вызвали фурор. Фото

Когда ты днем и ночью находишься под пристальным вниманием папарацци, нужно выглядеть безупречно. Звездам помогает с этим справляться целая команда из лучших во всем мире визажистов, стилистов и прочих профессионалов. Но все чаще всемирно известные красавицы стали отказываться от косметики и демонстрировать свой натуральный вид. Они доносят до поклонников важный месседж о том, что идеально вылизанная картинка – это лишь мишура, а истинная красота далеко не в стрелках и румянах.

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Показывая лицо без макияжа и фотошопа, звезды объясняют своим фанам, что они такие же простые смертные, у которых, как и у всех людей, есть проблемы с кожей, синяки под глазами или высыпания. Вероятно, многих поклонников их пример спасает от навязчивых мыслей касательно своей "неидеальности". И вот результат – без косметики, демонстрируя естественную красоту, популярные красотки нравятся публике еще больше. OBOZREVATEL решил показать несколько таких примеров.

Сальма Хайек

Актриса выглядит безупречно в свои 56 лет. Она не стесняется показывать лицо без мейкапа, что регулярно делает у себя в соцсетях, вызывая восхищение среди подписчиков.

Дженнифер Лопес

Кто поверит, что этой легендарной певице и актрисе 53 года? Джей Ло следит за своим питанием и регулярно занимается спортом, что помогает ей выглядеть эффектно и молодо как с макияжем, так и без него.

Дженнифер Энистон

Звезда культовых "Друзей" также любит порадовать фанатов селфи без косметики. Энистон в 54 года продолжает восхищать публику стройной и сексуальной фигурой, а также вечно молодым лицом.

Леди Гага

Певица и актриса все чаще публикует у себя в соцсетях свое "голое" лицо. Более того, не стесняется Леди Гага выходить без косметики и на публику. Так, на недавней церемонии "Оскар-2023" артистка вышла на сцену, чтобы исполнить трек Hold My Hand из фильма Top Gun: Maverick, смыв предварительно весь свой макияж. Фанаты были в восторге от этого поступка.

Селена Гомес

Не так давно актриса и певица призналась, что постоянно сталкивается с огромным количеством хейта в адрес своей внешности. В ответ всем критикам она решила как можно чаще демонстрировать свою естественную красоту со всеми ее "неидеальностями".

Шейлин Вудли

Актриса не только предстает без макияжа в соцсетях, но и выходит так на публику. Вудли часто не наносят грим даже на съемках кинокартин. Она однозначно амбассадор естественный красоты.

Фрэнсис Макдорманд

А вот кто точно заслуживает называться главным среди всех амбассадоров естественной красоты, так это лауреатка четырех премий "Оскар" Фрэнсис Макдорманд. Найти ее фото хотя бы с минимальным количеством косметики на лице практически невозможно. Все светские мероприятия, красные дорожки и прочее она посещает без макияжа.

Ранее OBOZREVATEL показывал, как выглядят без макияжа украинские звезды. В подборку попали Леся Никитюк, Оля Полякова, Настя Каменских, Надя Дорофеева и другие. Увидеть артисток с мейком и без – можно в нашем материале.

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