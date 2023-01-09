Instagram vs реальность: как выглядят украинские звезды без макияжа и фотошопа

Визажисты, стилисты и редакторы каждый день неустанно трудятся, чтобы показать зрителям красивую и яркую картинку в сети или на экране. Однако это не значит, что звезды украинского шоу-бизнеса боятся предстать перед фанатами без макияжа и фотошопа.

Видео дня

И, хотя делают они это реже, чем постят гламурные кадры, найти "натуральный" образ знаменитостей не так сложно. OBOZREVATEL решил показать, как украинские красавицы выглядят без манипуляций с косметикой и фоторедакторами (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Злата Огневич

Тина Король

Надя Дорофеева

MamaRika

Маша Ефросинина

Светлана Тарабарова

Настя Каменских

Оля Полякова

Леся Никитюк

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что художник и режиссер-постановщик шоу "Танцы со звездами" Дмитрий Гук решил показать фолловерам, насколько точно искусственный интеллект может превратить знаменитостей в детей. Он поделился забавными фото украинских селебрити, сделанных через нейросеть.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!