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Instagram vs реальность: как выглядят украинские звезды без макияжа и фотошопа

Катерина Малай
Люди
2 минуты
1,2 т.
Instagram vs реальность: как выглядят украинские звезды без макияжа и фотошопа

Визажисты, стилисты и редакторы каждый день неустанно трудятся, чтобы показать зрителям красивую и яркую картинку в сети или на экране. Однако это не значит, что звезды украинского шоу-бизнеса боятся предстать перед фанатами без макияжа и фотошопа.

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И, хотя делают они это реже, чем постят гламурные кадры, найти "натуральный" образ знаменитостей не так сложно. OBOZREVATEL решил показать, как украинские красавицы выглядят без манипуляций с косметикой и фоторедакторами (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Злата Огневич

Instagram vs реальность: как выглядят украинские звезды без макияжа и фотошопа

Тина Король

Instagram vs реальность: как выглядят украинские звезды без макияжа и фотошопа

Надя Дорофеева

Instagram vs реальность: как выглядят украинские звезды без макияжа и фотошопа

MamaRika

Instagram vs реальность: как выглядят украинские звезды без макияжа и фотошопа

Маша Ефросинина

Instagram vs реальность: как выглядят украинские звезды без макияжа и фотошопа

Светлана Тарабарова

Instagram vs реальность: как выглядят украинские звезды без макияжа и фотошопа

Настя Каменских

Instagram vs реальность: как выглядят украинские звезды без макияжа и фотошопа

Оля Полякова

Instagram vs реальность: как выглядят украинские звезды без макияжа и фотошопа

Леся Никитюк

Instagram vs реальность: как выглядят украинские звезды без макияжа и фотошопа

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что художник и режиссер-постановщик шоу "Танцы со звездами" Дмитрий Гук решил показать фолловерам, насколько точно искусственный интеллект может превратить знаменитостей в детей. Он поделился забавными фото украинских селебрити, сделанных через нейросеть.

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