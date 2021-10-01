'Решила от него уходить': Седокова откровенно рассказала о серьезной ссоре с мужем. Фото

Украинская певица Анна Седокова выпустила новый сингл "Обезболил", в котором поет о своем супруге Янисе Тимме. Подписчики поинтересовались у артистки на счет песни, "неужели она к 40 года не поняла истину", на что Седакова рассказала историю о серьезной ссоре с мужем.

Соответствующий пост она опубликовала на личной странице в Instagram. "Я не знаю идеальных семей. Если бы вы знали, сколько абсолютного кретинизма в наших отношениях. Да, мы не постим, как ругаемся, как он от меня уходит или я от него ухожу", – написала певица (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Анна отметила, что они с Янисом уже почти год не ссорились, однако недавно он ушел спать в другую комнату. По ее словам, он так сделал потому, что "человеку, искалеченному ранее, сложно создавать нормальные отношения".

Видео дня

"Мне всё время, надо сказать, копнуть, разобраться, выяснить. И он скажет. Именно поэтому у песни "Обезболил" такой второй куплет", – написала Анна.

Напомним, что второй куплет новой песни Анны Седоковой звучит так:

"Ночь, такси я пьяная сбегаю от тебя, монстры говорят во мне, им надо разрушать. Когда слишком хорошо и кажется фальшивым, я сажусь в такси и понимаю, как ошиблась".

Артистка написала, что помнит, как в состоянии алкогольного опьянения сбегала от своего мужа из клуба и принимала решение расстаться с ним.

"Он остановил меня у ворот дома. Я ничего не помнила утром. Просто увидела, как аккуратно лежали грязные белые носки. Он затащил меня в душ и включил воду. Помню, как очень злилась на него, что он меня не отпускает. Я тихо про себя благодарю его каждый день, за то, что он тогда меня не отпустил", – призналась певица.

Коротко о знаменитости:

Анна Седокова – украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды. Популярность в Украине получила в 2000 годах, после выхода утреннего шоу "Подъём".

Российскую популярность ей принесло участие в женской поп-группе "ВИА Гра". В 2004 году она покинула коллектив и начала сольную карьеру.

В 2014 году Седокова запустила собственный бренд одежды "LA Story".

Анна была замужем за белорусским футболистом, капитаном киевского "Динамо", Валентином Белькевичем. У нее родилась тогда дочь Алина. Вскоре они развелись из-за измен мужа. В 2011 вышла замуж за бизнесмена Максима Чернявского, в браке с которым у них родилась дочь Моника. В 2013 пара рассталась. Также Седокова строила отношения с танцором Сергеем Гуманом, от которого родила сына Гектора.

В 2019 году стало известно, что Анна встречается с баскетболистом Янисом Тимма. А в сентябре 2020 они сыграли свадьбу.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Анна Седокова опубликовала пикантный кадр с отдыха, на котором сексуально позировала в миниатюрном купальнике, похваставшись своими пышными формами.