Рэпер Канье Уэст планирует встретиться с Путиным в России

Американский рэпер Йе, более известный как Канье Уэст, заявил, что планирует посетить Россию, чтобы дать несколько концертов и встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Тур ориентировочно намечен на весну-лето 2022 года.

О планах артиста рассказал его советник и доверенное лицо Амир Судан, передает Billboard. Он также отметил, что точная дата будет выбираться исходя из плотного графика музыканта (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Ожидается, что в будущем рэпер будет проводить в РФ гораздо больше времени, чем раньше.

"Россия станет новым домом для Йе. Он проведет там много времени", – говорится в заявлении.

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Свои первые шоу в стране Канье планирует устроить во время воскресных церковных служб, а Владимира Путина пригласить в качестве специального гостя. По словам спикера, это то, о чем исполнитель мечтал с 2019 года.

"Ни возможность ограничений на поездки, ни потенциальная критика из-за налаживания связей с Россией не удержат Йе", – добавил он.

Отметим, что в ноябре прошлого года во время интервью Drink Champs рэпер сравнил себя с президентом РФ, назвавшись "Молодым Путиным".

Судан также заявил, что в случае ограничения сообщения между Россией и США или закрытия границ певец все равно добрается до пункта назначения.

"Что они ему скажут? Он будет специальным гостем Алагаровых. Канье знает о том, что происходит больше, чем обычный человек, он хорошо осведомлен обо всем. Йе это Йе – его невозможно контролировать".

Амир добавил, что Уэст планирует закрепить сотрудничество с Арасом Агаларовым – азербайджанско-российским бизнесменом-миллиардером, связанным с Дональдом Трампом. По словам спикера, этот союз должен умножить состояние Канье до 10 миллиардов долларов.

Коротко о звезде:

Канье Уэст – американский исполнитель хип-хопа, рэппер, музыкальный продюсер, композитор и дизайнер. Уэст известен своими резкими высказываниями на разных церемониях и в социальных медиа, что неоднократно приводило к скандалам. Получил признание критиков и его неоднократно называли одним из величайших артистов XXI века.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Канье неоднократно попадал под волну критики из-за скандальных проделок и высказываний. В частности, после награждения статуэткой "Грэмми" рэпер снял на видео, как справляет на нее нужду.