Рэпер Face объяснил, почему так мало российских звезд выступили против войны в Украине

Российский рэп-исполнитель Face (Иван Дремин) уверен, что представители шоу-бизнеса РФ ценят деньги и благополучие больше человеческих качеств. Именно поэтому так мало звезд публично осудили войну России против Украины.

Такое мнение Face высказал в интервью владельцу издания "Гордон" Дмитрию Гордону. По словам рэпера, у его сограждан сильно искажены понятия о хорошем и плохом (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Лично мне это непонятно. Мне от этого противно. Я не понимаю, как можно считать себя человеком и одновременно развлекаться, сидеть в московских ресторанах, ходить гулять, веселиться, дни рождения праздновать, выпивать, по Дубаям ездить с целью вечеринок и каких-то веселых коллабораций с какими-то артистами... Мне все это непонятно!" – подчеркнул артист.

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Face добавил, что российским звездам стоило бы высказать свою позицию, а не просто молча наблюдать за происходящим. В то же время рэп-исполнитель возмущен коллегами, поддерживающими войну России против Украины.

"Мне непонятно, как можно себя считать человеком после этого, как можно считать себя нормальным?" – отметил он.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Face назвал Степана Бандеру преступником, однако нарвался на критику со стороны украинцев. Вскоре знаменитость вынуждена была прояснить отдельные утверждения, указав, что "культа Степана Бандеры" в Украине на самом деле нет – это все "манипуляции российской пропаганды".