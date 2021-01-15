Рената Литвинова показала обнаженное фото 19-летней дочери

Российская актриса театра и кино Рената Литвинова показала фото 19-летней дочери Ульяны с ее обнаженной фотосессии.

Она опубликовала снимок у себя в Instagram. Девушка снялась для мужского журнала Maxim (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Когда, если не в девятнадцать?..." – написала под фото звездная мама.

Большинство поклонников актрисы оценили фотосессию Ульяны. Они оставили положительные комментарии под снимком.

"Роскошь", "Это произведение 19 -летней выдержки. Вы замечательная мама", "Как красиво", "Девочка созрела", – написали пользователи сети.

Скриншот. instagram.com/renatalitvinovaofficiall

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, российская актриса театра и кино Рената Литвинова заболела коронавирусом. Знаменитость только завершила монтаж разговора об этом страшном вирусе с актерами, учителями, врачами и своей мамой.