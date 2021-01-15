Рената Литвинова показала оголене фото 19-річної дочки

Російська актриса театру і кіно Рената Литвинова показала фото 19-річної дочки Уляни з її оголеної фотосесії.

Вона опублікувала знімок у себе в Instagram. Дівчина знялася для чоловічого журналу Maxim (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Коли, якщо не в дев'ятнадцять?..." – написала під фото зоряна мама.

Більшість шанувальників актриси оцінили фотосесію Уляни. Вони залишили позитивні коментарі під знімком.

"Розкіш", "Цей витвір 19-річної витримки. Ви чудова мама", "Як красиво", "Дівчинка дозріла", – написали користувачі мережі.

Скріншот. instagram.com/renatalitvinovaofficiall

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, російська актриса театру і кіно Рената Литвинова захворіла коронавірусом. Знаменитість тільки завершила монтаж розмови про цей страшний вірус з акторами, вчителями, лікарями і своєю мамою.