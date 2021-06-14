Регина Тодоренко в день рождения потеряла дедушку

В понедельник, 14 июня, украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко празднует 31-летия. В день своего рождения звезда сообщила о личной трагедии – смерти дедушки Алексея.

Такими подробностями Тодоренко поделилась в Instagram-stories. По словам артистки, ей сейчас сложно об этом говорить (чтобы просмотреть фото, проскролльте новость до конца).

"Жаль, что вслед с хорошими новостями приходят плохие. Мне сложно подобрать слова. И я не уверенна, что они вообще нужны. Покойся с миром, дедушка Алеша", – написала Регина.

Видео дня

Напомним, что сама артистка на данный момент отдыхает в Турции со своей семьей. Однако супруг артистки – Влад Топалов – остался в России. Он оправляется после операции.

Коротко о знаменитости:

Регина Тодоренко – украинская телеведущая, певица и композитор. Наиболее известна как ведущая шоу "Орел и Решка", экс-солистка группы "Real O". С 2018 года замужем за российским певцом Владом Топаловым. Пара воспитывает двухлетнего сына Майкла. Живут в России.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Регина Тодоренко показала, как выглядела девять лет назад. По словам Тодоренко, на фото она запечатлена будучи выпускницей Киевского национального университета культуры и искусств.