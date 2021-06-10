Регина Тодоренко показала, как выглядела до популярности – 9 лет назад. Фото

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко показала, как выглядела девять лет назад. Кадры датированы 2012 годом.

Соответствующие снимки знаменитость опубликовала в личных Instagram-stories. По словам Тодоренко, на фото она запечатлена будучи выпускницей Киевского национального университета культуры и искусств (чтобы просмотреть, проскролльте новость до конца).

Певица позировала на кадрах без макияжа и с кудрявыми волосами. Регина призналась, что тот период был довольно сложным для нее. Она приехала из поселка Котовского, зарабатывала 5200 гривен в месяц и арендовала квартиру вместе со своей подругой.

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Коротко о знаменитости:

Регина Тодоренко – украинская телеведущая, певица и композитор. Наиболее известна как ведущая телепередачи "Орел и Решка", экс-солистка группы "Real O". С 2018 года замужем за российским певцом Владом Топаловым. Пара воспитывает двухлетнего сына Майкла.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Регина Тодоренко засветила белье в полупрозрачном платье. Поклонники оценили новую публикацию певицы. Они засыпали звезду комплиментами, отметив, что она выглядит прекрасно.