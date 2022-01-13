Тодоренко рассмешила сеть нелепым макияжем, повторив вирусный лайфхак. Видео

Украинская певица и телеведущая Регина Тодоренко рассмешила подписчиков шуточным видео, показав, как выглядят популярные интернет-лайфхаки в реальной жизни. Звезда попыталась повторить макияж губ, ставший популярным в TikTok и других соцсетях, но у нее ничего не вышло.

Соответствующий ролик украинская знаменитость, которая переехала в Россию, обнародовала в Instagram. Сперва она показала, как блогер накрасила губы необычным способом – девушка прикусила их и смело выходила за контур ярким карандашом (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

У блогера получился аккуратный макияж, а губы выглядели очень пухлыми. Тодоренко тоже решила накраситься, следуя советам вирусного ролика.

Видео дня

Освоить эту технику мейкапа певице не удалось. Результат получился довольно смешным, помада и контур были смазанными.

В конце видео Тодоренко скривилась, показав, что недовольна макияжем. "Ну, почему у нее получилось, а у меня как всегда?" – в шутку спросила знаменитость.

Фанатов телеведущей насмешило ее видео. Многие предположили, что у блогера на самом деле результат был похожим, но она просто поправила свой мейкап и не показала это в ролике-лайфхаке.

Коротко о звезде:

Регина Тодоренко – 31-летняя украинская телеведущая, певица, актриса и блогер. Родом из Одессы.

Обрела популярность благодаря участию в тревел-шоу "Орел и решка". Также она участвовала в проекте "Фабрика звезд", группе "Real O", была выдвинута на премию "M1 Music Awards" в номинации "Прорыв года".

Замужем за российским певцом Владиславом Топаловым, воспитывает сына Михаила.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Тодоренко растрогала фанатов историей любви своих бабушки и дедушки. Они были вместе в течение 40 лет, пока женщина не умерла в результате онкологического заболевания.