Регина Тодоренко изменилась до неузнаваемости и показалась в новом образе

Украинская телеведущая, певица и композитор Регина Тодоренко предстала в совершенно новом образе, кардинально изменив цвет волос.

На своей странице в Instagram она опубликовала фото, на котором позирует с ярким макияжем в платье молочного цвета. Нежно-розовые тени подобраны к новому тону волос. Свой образ знаменитость дополнила массивными серьгами с белыми жемчужинами, тонкой подвеской на шее и легким блеском на губах (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Никогда не могла бы подумать, что мне пойдет такой яркий нежно-розовый образ! Рискнули бы перекрасить волосы в такой цвет?", – прокомментировала свое перевоплощение телеведущая.

Поклонники в комментариях пишут, что им очень нравится новый образ певицы. И что она "похожа на Ариэль":

"Ух ты! Здорово! Рискнула бы! Я сейчас живу в США и тут этот цвет в моде", "Ариэль!", "Какая то неземная".

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