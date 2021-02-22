Регина Тодоренко изменилась до неузнаваемости и показалась в новом образе
Украинская телеведущая, певица и композитор Регина Тодоренко предстала в совершенно новом образе, кардинально изменив цвет волос.
На своей странице в Instagram она опубликовала фото, на котором позирует с ярким макияжем в платье молочного цвета. Нежно-розовые тени подобраны к новому тону волос. Свой образ знаменитость дополнила массивными серьгами с белыми жемчужинами, тонкой подвеской на шее и легким блеском на губах (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).
"Никогда не могла бы подумать, что мне пойдет такой яркий нежно-розовый образ! Рискнули бы перекрасить волосы в такой цвет?", – прокомментировала свое перевоплощение телеведущая.
Поклонники в комментариях пишут, что им очень нравится новый образ певицы. И что она "похожа на Ариэль":
"Ух ты! Здорово! Рискнула бы! Я сейчас живу в США и тут этот цвет в моде", "Ариэль!", "Какая то неземная".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Моника Беллуччи продемонстрировала красоту и молодость в новом образе. Она выложила снимок, на котором предстала в деловом наряде. На ней темно-синие джинсы, белая футболка и классический пиджак в тонкую серую полоску.
Мейхер показала чувственный образ с глубоким декольте. На черно-белом снимке звезда позирует в длинном наряде из атласной ткани, который выгодно подчеркивает грудь.