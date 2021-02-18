Моника Беллуччи продемонстрировала красоту и молодость в новом образе. Фото

Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи показала стильный образ.

В своем Instagram она выложила снимок, на котором предстала в деловом наряде. На ней темно-синие джинсы, белая футболка и классический пиджак в тонкую серую полоску. Звезда дополнила свой образ дорогими часами на левой руке, слегка взъерошенными волосами и выразительным макияжем. Она стоит, засунув руки в карманы джинсов, и кокетливо смотрит в кадр (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Работать моделью Моника начала в 1987 году, когда ей понадобились деньги, чтобы оплатить учебу. Она появляется на обложках глянцевых журналов и становится узнаваемой в модельном бизнесе. В следующем году знаменитость перебирается в Милан, где вскоре заключает контракт с Elite Model Management.

Беллуччи приглашают на съемки в Европу, Токио и Нью-Йорк. Слишком плотный график и огромная востребованность в мире моды заставили девушку и вовсе оставить учебу, чтобы иметь возможность полностью посвятить себя карьере.

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