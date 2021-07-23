Ведущая 'Орла и Решки' Жанна Бадоева 'засветила' своего мужа-украинца. Фото

Телеведущая Жанна Бадоева поделилась с поклонниками редким снимком с мужем Василием Мельничиным, который родом из Львова. В браке пара уже 7 лет.

Фото 45-летняя телеведущая опубликовала в Instagram. Кроме этого, Жанна поразмышляла об отношениях и задалась вопросом о роли каждого человека в них.

"Часто вижу, как люди пишут друг другу: "Ты - моя половинка", "Не могу без тебя жить", "Без тебя нет меня" и т.д. Но не задумывались ли вы, что каждый из нас должен сам по себе ощущать себя целостным , что наша жизнь не должна зависеть от какого-то конкретного человека. Думаю, что поймав это состояние, только в этом моменте, когда оба понимают, что они полноценны, можно быть и стать счастливыми, как вместе, так и по отдельности?! Что думаете?" – написала Бадоева.

Видео дня

Отметим, что брак с Василием Мельничиным стал для Жанны третьим. Первым избранником Бадоевой был Игорь Кураченко. У них родился сын Борис.

Вторым мужем знаменитости стал украинский клипмейкер Алан Бадоев, от которого она родила дочь Лолиту.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Бадоева рассказывала о жизни в Италии в период пандемии коронавируса. Она отметила, что ее семья почти не выходила из дома.