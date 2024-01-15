Реакция Райана Гослинга на победу песни I'm Just Ken стала вирусной: ее назвали лучшим моментом Critics Choice Awards

Летом 2023 года сеть буквально всколыхнуло количество новых мемов и фраз, вдохновленных фильмом "Барби". Одной из самых культовых стала сцена, когда Райан Гослинг, сыгравший Кена, исполняет балладу о нелегкой жизни своего героя "I'm Just Ken".

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Популярность композиции не прошла мимо голливудских кинопремий, пишет Metro. На церемонии Critics Choice Awards, состоявшейся 14 января в Лос-Анджелесе, "I'm Just Ken" одержала победу в номинации "лучшая песня". Весь актерский состав обрадовался прекрасной новости, кроме Гослинга, реакция которого успела завируситься в сети.

43-летний канадский актер озадаченно сидел рядом со своими коллегами, когда на сцене объявили о победе "I'm Just Ken". Звезда только подозрительно смотрел вокруг, выгнув брови.

Стоит отметить, что за наградой Гослинг не вышел, это сделали соавторы и продюсеры фильма Марк Ронсон и Эндрю Вятт. "Райан Гослинг, это такая же твоя награда, как и наша: ты заставил зрителей влюбиться в эту песню своим... исполнением", – сказал Ронсон со сцены.

Конечно, нетипичная реакция актера стала новым вирусным мемом. Поклонники киноленты быстро распространили видео в сети, прозвали его лучшим моментом Critics Choice Awards 2024. Некоторые пользователи признались – думали, что это шутка, другие же писали, что понимают реакцию актера, однако все равно считают "I'm Just Ken" настоящим музыкальным хитом.

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