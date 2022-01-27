Разведенный позитив из "Время и стекло" показал девушку, в которую влюблен
Экс-участник дуэта "Время и стекло", украинский певец Позитив (настоящее имя Алексей Завгородний) после развода показал девушку, в которую он влюблен. Ею оказалась известная американская модель Кендал Дженнер.
Об этом артист рассказал подписчикам в Instagram в рамках рубрики вопрос-ответ, когда один из фолловеров поинтересовался у звезды, есть ли у него романтическое увлечение (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
В ответ на вопрос: "Ты влюблен?", исполнитель выложил короткое видео с участницей известного реалити "Семейство Кардашьян", на котором она в ярком бикини пьет коктейль.
К ролику он подкрепил отметку со страницей Кендалл Дженнер и сердечко.
Напомним, что в начале 2021 года СМИ сообщили о разводе Позитива и Анны Андрийчук – украинского дизайнера одежды и близкой подруги певицы Насти Каменских.
Завгородний и его экс-возлюбленная познакомились в 2004 году, когда обоим школьникам было по 15 лет. Уже через 9 лет они поженились, однако позже у пары начались проблемы в отношениях
Как сообщал OBOZREVATEL, Анна жаловалась, что Позитив уделял ей мало внимания и не хотел строить крепкую семью. По словам дизайнера, она стала инициатором развода.
Кратко о звездах:
Алексей Завгородний – украинский певец, известный под псевдонимом "Позитив". В 2010 году начал выступать с Надеждой Дорофеевой в составе группы "Время и стекло". С февраля 2021 вместе с Мишель Андраде ведет юбилейный выпуск телепрограммы "Орел и Решка".
Кендалл Дженнер – американская модель, участница телевизионного реалити-шоу "Семейство Кардашьян". В сентябре 2017 года, фэшн-издание Daily Front Row назвало Кендалл "модной иконой десятилетия". А в ноябре она была признана самой высокооплачиваемой моделью в мире по версии журнала Forbes.