Разведенный позитив из 'Время и стекло' показал девушку, в которую влюблен

Экс-участник дуэта "Время и стекло", украинский певец Позитив (настоящее имя Алексей Завгородний) после развода показал девушку, в которую он влюблен. Ею оказалась известная американская модель Кендал Дженнер.

Об этом артист рассказал подписчикам в Instagram в рамках рубрики вопрос-ответ, когда один из фолловеров поинтересовался у звезды, есть ли у него романтическое увлечение (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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В ответ на вопрос: "Ты влюблен?", исполнитель выложил короткое видео с участницей известного реалити "Семейство Кардашьян", на котором она в ярком бикини пьет коктейль.

К ролику он подкрепил отметку со страницей Кендалл Дженнер и сердечко.

Напомним, что в начале 2021 года СМИ сообщили о разводе Позитива и Анны Андрийчук – украинского дизайнера одежды и близкой подруги певицы Насти Каменских.

Завгородний и его экс-возлюбленная познакомились в 2004 году, когда обоим школьникам было по 15 лет. Уже через 9 лет они поженились, однако позже у пары начались проблемы в отношениях

Как сообщал OBOZREVATEL, Анна жаловалась, что Позитив уделял ей мало внимания и не хотел строить крепкую семью. По словам дизайнера, она стала инициатором развода.

Кратко о звездах:

Алексей Завгородний – украинский певец, известный под псевдонимом "Позитив". В 2010 году начал выступать с Надеждой Дорофеевой в составе группы "Время и стекло". С февраля 2021 вместе с Мишель Андраде ведет юбилейный выпуск телепрограммы "Орел и Решка".

Кендалл Дженнер – американская модель, участница телевизионного реалити-шоу "Семейство Кардашьян". В сентябре 2017 года, фэшн-издание Daily Front Row назвало Кендалл "модной иконой десятилетия". А в ноябре она была признана самой высокооплачиваемой моделью в мире по версии журнала Forbes.