Разговор Пивоварова с военным ВСУ, потерявшим глаза на войне, довел сеть до слез. Видео

Популярный украинский певец Артем Пивоваров во время своего концерта в Виннице увидел в зрительном зале бойца ВСУ Виталия Вереса, потерявшего на войне глаза. Музыкант спустился к защитнику, чтобы поблагодарить за его героизм.

После этого Пивоваров решил сделать семье военного подарок. Трогательным видео своего общения с воином артист поделился на личной странице в Instagram, подписав: "Ценим и гордимся каждым Защитником! Слава Героям" (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Так, судя по обнародованным кадрам, певец остановил выступление, когда увидел в зале слепого бойца. Он подошел к Виталию, пока другие поклонники в зале скандировали: "ВСУ!"

Видео дня

Пивоваров крепко обнял героя и сказал: "Спасибо, что пришли. Рад видеть, горжусь этой возможностью. Спасибо вам! Спасибо за все, что вы делаете для нашей страны".

После этого артист увидел, что Виталий посетил его концерт не сам, а с женой и дочерью. Певец позвал к себе своего менеджера и сказал, что отныне семья военного сможет посещать его концерты в любое время в любом городе бесплатно.

После концерта Пивоваров также встретился с семьей Вересов за кулисами и трогательно с ними пообщался. Он еще раз подчеркнул дочери воина: "Если ты захочешь прийти через пять лет или через десять, если твоя любовь останется со мной, то я буду рад видеть тебя каждый год на каждом концерте бесплатно".

Интернет-пользователи в комментариях признавались, что общение артиста с воином тронуло их до слез. Они благодарили военного за его героизм, а звезду – за сознательную позицию и большое сердце.

"Артем, твои поступки достойны уважения. Еще не помню артистов такого уровня с такими поступками и искренностью. Спасибо тебе!", "Это до слез. Артем, у вас большое сердце", "Гордимся каждым нашим воином! Спасибо вам!", "Это поступок! А самое главное, что военный почувствовал себя нужным и не забытым!", "Невозможно сдержать слезы. Вы невероятный Человек", "Расчувствовался до слез, благодарим каждого защитника И Вас, Артем, за вашу отзывчивость и сердечность, думаю для девочки это очень приятно", – оставляют комментаторы.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Артем Пивоваров остановил свое выступление, когда увидел, что у сцены плачет мальчик. Оказалось, что он потерял близкого человека. Подробности – в нашем материале.

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