'Раздевают, чтобы просто раздеть'. Звезда сериала 'Поймать Кайдаша' рассказала, как в кино снимают секс-сцены

Украинская актриса Кристина Федорак ("Гуцулка Ксеня", "Поймать Кайдаша", "Перевозчица") приоткрыла занавес пикантных съемок в кино. Артистка рассказала о своем опыте работы в откровенных сценах.

В интервью OBOZ.UA актриса призналась, что в ее творческом списке пылких эротических моментов немного, а те, которые имеются, сняты "максимально комфортно".

В сериале "Перевозчица", посвященном первым неделям российского вторжения в Украину, Кристина Федорак играет героиню, которая волей судьбы попадает в любовный треугольник. Картину транслировали одновременно с Украиной восемь крупнейших европейских вещателей. Сняли "Перевозницу" украинские кинопроизводители в соавторстве с крупнейшей французской киностудией Gaumont. Одна из сцен с участием Кристины Федорак получилась достаточно откровенной.

По словам актрисы, она соглашается на такие съемки, если выдержаны определенные условия: "Все зависит от материала, кадра, партнера. И от того, действительно ли в этом нуждается сценарий. Потому что порой, будем откровенны, раздевают, чтобы просто раздеть. А иногда это необходимо, вот к такому отношусь с пониманием. У меня не так много откровенных сцен. Если брать "Перевозчицу", то считаю, что мне повезло, потому что снималась в этом эпизоде с Иваном Шараном, а он – мой лучший друг. Нас ставят в пару с первого курса университета, в очень многих спектаклях работаем вместе. И потому, когда мы играли в "Перевозчице" любовников, мне было максимально комфортно".

"И еще один подобный опыт будет у меня в картине "Малевич", надеюсь, что этот фильм выйдет на экраны еще в этом году, – продолжает Федорак. – Малевича играет Виталий Ажнов, а я его жену Софию. И между нами тоже будет эротическая сцена. Но опять-таки мне было комфортно, потому что Виталий Ажнов – мой прекрасный друг, коллега, партнер на театральной сцене. Мы с ним могли договориться, как удобно ему и как мне (смеется). А таких историй, чтобы меня ставили в неудобное положение, что-то требовали, слава Богу, не было".

Полное интервью с Кристиной Федорак читайте здесь.

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