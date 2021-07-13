Растет негодяем: старшего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон уличили в скверном характере

7-летнего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон принца Джорджа уличили в скверном характере из-за того, что он часто разыгрывает своих младших братьев и сестер. Согласно заявлениям королевского эксперта Дункана Ларкомба, "этот ребенок растет озорным мальчишкой".

Главная цель принца Уильяма – дать своему ребенку хорошее воспитание. Именно по этой причине он не спешит сообщать принцу Джорджу, что тот является третьим в порядке наследования британского престола. По мнению герцога, это может лишить мальчика полноценного счастливого детства, передает издание Mirror (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Он мальчишка, у которого полно озорства. Он всегда разыгрывает своих младших сестру и брата. Надеюсь, Джордж сможет насладиться всеми преимуществами королевской жизни, но без неожиданных последствий", – объяснил подробнее королевский эксперт.

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Принц Джордж – член британской королевской семьи, третий правнук королевы Елизаветы II и принца Филиппа, первый внук принца Уэльского Чарльза и принцессы Уэльской Дианы, первенец герцога Кембриджского Уильяма и герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон вместе с мужем принцем Уильямом посетили город Сент-Эндрюс спустя 20 лет. Оказывается, что именно здесь началась романтическая история будущих супругов.