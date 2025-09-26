Рассматривал голую женщину под наркозом: шоу медиков попало в скандал из-за отвратительной истории гостя и странной реакции ведущих

Вокруг YouTube-проекта "Медицинские истории" разгорелся громкий скандал после обнародования 18-го выпуска. Во время общения с ведущими один из гостей шоу поделился отвратительной историей о том, как он с интернами рассматривал тело голой женщины, которая была под общей анестезией.

Такой рассказ мужчины сильно разозлил пользователей сети, в частности, не осталась без внимания и странная реакция авторов проекта, которые в это время просто улыбались. После шквала критики возмутительный момент был удален из ролика, что появился на YouTube-канале "Стендап Славика", однако юзеры успели заснять этот фрагмент и распространить на платформе Threads.

Суть шоу "Медицинские истории" заключается в том, что трое юмористов Славик Мартынюк, Богдан Вахнич и Назар Шебела, которые по образованию врачи, делятся нестандартными случаями, которые случались с ними во время работы. К обсуждению они привлекают своих коллег и зрителей. Так, недавно один из гостей рассказал историю, что произошла перед операцией по удалению аппендицита женщине.

"Она уже была в отключке – сразу говорю. В один момент выходят женщины и остаются молодые интерны и аспиранты. Один из интернов поднимает верхнюю часть накрытия этой девушки и такой: "Еб*ть". Там лежит 5-6 размер (груди. – Ред.) – не меньше. Я несколько секунд думал, что сделать, но не скажу, что сделал", – выдал мужчина.

Когда гость проекта рассказывал эту историю, ведущие, как и некоторые зрители, время от времени смеялись и не прерывали его слова. В какой-то момент Славик Мартынюк лишь коротко сказал: "Осуждаем".

Как отреагировали в сети

Юзеры были очень неприятно поражены как историей мужчины, так и реакцией ведущих. Под роликом появилось множество возмущенных комментариев, где пользователи сети отмечали, что деятельность мужчины противоречила всем этическим нормам. Кроме того, по мнению некоторых людей, авторы проекта просто портят репутацию медиков.

"Невероятно обидно, что другие люди в этом выпуске улыбались и толеровали то, что говорил тот извращенный мужчина! Я хочу слышать объяснения: как можно с этого улыбаться? Этих людей должны лишить возможности быть врачами. Навсегда".

"Мужчина в зеленом нарушил как минимум два закона (сексуальное насилие и злоупотребление служебным положением) и должен нести ответственность. Но мы посмеемся, скажем "осуждаем" – и вопросов больше нет. Ну и, конечно, это происходило, когда не было женщин, зато в присутствии других мужчин. Замечательный выпуск, прекрасно представляете медиков".

"Мужчина в зеленом страху нагнал, я теперь только к женщинам буду идти лечиться. Пускай что молодой был, но ведь сейчас ему не стыдно, сидит гордится. Страшно подумать, что еще вырезали из этой истории".

"Ни на этапе съемки, ни на этапе монтажа, ни обсуждения эта гениальная команда не подумала, что такое поведение, шутки, надменный рассказ не есть не ок. Ничем не лучше "доктора".

"Мужчина в зеленом просто отвратителен. Я надеюсь, что этот выпуск увидит много его знакомых".

"Боже, какая отвратительная история. В момент когда девушка уязвима, беззащитна, нуждается в хирургическом вмешательстве, без сознания – мужчины воспринимают ее как кусок мяса".

Официальный комментарий команды проекта

После волны хейта создатели шоу "Медицинские истории" вышли на связь в Instagram и отметили, что осуждают любые проявления сексуальных домогательств. По их словам, после записи программы они пообщались с гостем, чтобы тот разъяснил свою фразу: "Я вам не скажу, что сделал". Мужчина объяснил, что сказал это якобы ради "юмора" и никаких действий с его стороны не было.

"В выпуске эта история воспринимается очень неоднозначно, и это стало нашей ошибкой. Мы просим прощения перед всеми за этот момент, который испортил просмотр и вызвал неприятные эмоции. "Медицинские истории" всегда были откровенным шоу, где поднимались сложные темы. Но мы сделали выводы и в дальнейшем будем внимательнее относиться к таким историям, чтобы избежать двусмысленностей", – отметили в команде шоу.

