Брэд Питт хотел стать архитектором, а Анджелина Джоли – режиссером на похоронах: о чем мечтали знаменитости в детстве

Многие знаменитые актеры и актрисы, певцы, политики в детстве грезили совсем о другой работе. Кто-то имел скромные мечты, такие как быть ветеринаром, хирургом или организатором праздников, другие же не стеснялись говорить, что они хотят стать правителями мира.

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OBOZREVATEL расскажет о детских фантазиях Анджелины Джоли, Кендалл Дженнер, Риз Уизерспун, Майли Сайрус и других. Они вряд ли пожалели, что не пошли на поводу у своих юношеских желаний (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Брэд Питт

Звезда "Трои" с самого детства хотел быть архитектором. Однако он не жалеет, что не воплотил задуманное в реальность, ведь быть главным сердцеедом Голливуда с огромными гонорарами – не так уж и плохо.

Анджелина Джоли

Одна из самых красивых актрис и женщин современности Анджелина Джоли в 2011 году призналась, что в детстве хотела стать организатором похорон. В интервью The Telegraph она сообщила, что была крайне разочарована похоронами своего дедушки. После церемонии прощания с родственником у нее и возникла данная мечта.

Кендалл Дженнер

Модель Кендалл Дженнер в 7-летнем возрасте сказала родителям, что в будущем хочет лечить животных. А в интервью Harper's Bazaar в 2016 году она также упомянула о мечте стать всадницей.

Джордж Клуни

Американский актер, продюсер и предприниматель Джордж Клуни в юном возрасте, как и миллион мальчишек, мечтал быть бейсболистом. И у него был такой шанс, так как артист попробовал свои силы, играя в бейсбольной команде Cincinnati Reds.

Риз Уизерспун

"Блондинка в законе" однажды упомянула, что если бы она не стала актрисой, то реализовала бы себя в медицине. По ее мнению, она была бы прекрасным хирургом.

Майли Сайрус

Одна из самых популярных исполнительниц современности в детстве представляла себя организатором свадебных церемоний. Ведь мы знаем, звезда всегда называла себя заядлой тусовщицей.

Мэттью МакКонахи

Американский актер и продюсер МакКонахи долго колебался, чему посвятить жизнь: юриспруденции или кинематографу. Но, судя по всему, селебрити не прогадал. Вдохновившись книгой Ога Мандино "Величайший торговец в мире", он твердо решил связать свою жизнь с актерским мастерством.

Ева Лонгория

Американская актриса Ева Лонгория планировала стать физиотерапевтом и даже поехала для этого учиться в Техас. Но вскоре осознала – данная профессия не для нее.

Борис Джонсон

Согласно интервью The Times, которое вышло в 2019 году, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон имел скромную мечту. Он хотел править миром.

Джерард Батлер

Звезда триллера "Законопослушный гражданин" признался, что его страсть – это лес и все, что с ним связанно. Потому он хотел весь день находиться на природе и работать лесником.

Как недавно писал OBOZREVATEL, некоторые романы популярных актеров и певцов стоили им не только расторжения брака с любимыми, но и карьеры. Руперт Сандерс изменил жене с Кристен Стюарт, а Джуд Лоу – с няней своих детей.

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