Раскрыты подсказки, по которым можно было узнать Макацария на шоу "Маска"

В десятом выпуске популярного шоу "Маска" стало известно, что за образом Сома скрывался шоумен Иракли Макацария. Зрители и звездные детективы получали от этого героя много подсказок, но главных можно выделить всего три: зашифрованные слова, турецкий язык и две семьи.

Информация об этом появилась на официальной странице развлекательного проекта в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Первая из подсказок: слова икра, рис, авокадо, капуста, лаванда, ирис были названы не просто так. Ведь если собрать вместе первые буквы, то получится имя знаменитости – Иракли.

Вторая: Макацария знает турецкий язык.

Третья: Звезда считает, что у него есть две семьи. Первая (настоящая) живет в Европе. А второй для него стала семья, с которой он жил год во время учебы в США.

Отметим, что костюм Сома до последнего оставался загадкой не только для зрителей, но и для детективов. Только Настя Каменских озвучила вариант, что за этим образом может быть Иракли. Как выяснилось в конце десятого эфира, она была права.

Как сообщал OBOZREVATEL, Иракли Макацария рассказал об участии в шоу "Маска". Он признался, сложно ли ему было сохранять в секрете свое участие в столь таинственном шоу и стоит ли теперь ждать его сольную песню.