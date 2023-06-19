Рамина пристыдила украинок, которые общались за границей на русском: можно нормально отхватить

Популярная украинская журналистка и блогерша Рамина Эсхакзай сейчас находится на одтыхе в Греции. Там она стала свидетельницей ситуации, которая сильно ее возмутило. Знаменитость стояла в очереди с двумя девушками, которых приняла за гражданок РФ из-за русского языка.

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Как подчеркнула Рамина, дамы общались без украинского акцента, однако в ходе их диалога блогерша поняла, что это ее соотечественницы. Об этом инциденте звезда рассказала в InstaStories.

Так, девушки начали обсуждать свои планы по возвращению в Киев, и лишь после этого Рамина успокоилась – перед ней не россиянки. Однако ситуация с языком ее сильно возмутила. Блогерша призналась, что дома в быту и сама часто переходит на русский, однако за границей это считает недопустимым.

"Только что я стояла 30 минут возле девушек, которые общались по-русски без украинского акцента. Я, максимальным видом показывала пренебрежение, кривила лицо, думала, как удержать себя, чтобы не сказали чего-то плохого. Рядом стоял поляк и кривил лицо, просматриваясь со мной. Но на словах: "Пойдем в классное заведение", я попустилась. Это наши украинки. Вы знаете, что я сама общаюсь на русском довольно такие много в быту, но находясь за границей, только украинский и английский. Даже в рамках собственной безопасности. Можно норм п**дюлей отхватить за русский", – высказалась Эсхакзай.

Рамина обратилась к соотечественникам, которые по каким-то причинам все еще разговаривают на русском за границей.

"Не стесняйтесь говорить как-то плохо. Все норм. Никто за границей не поймет, что ваш украинский не совершенен. Главное – говорите уверенно и не палитесь, что что-то не так", – посоветовала звезда.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Рамина Эсхакзай нарвалась на хейт украинцев из-за интервью с бывшим зеком, пленным бойцом ЧВК "Вагнер". Подробнее о скандале – читайте по ссылке.

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