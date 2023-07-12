Рамина показала, как выглядела до всех 'уколов красоты', а также предстала перед фанами без макияжа

Популярная украинская журналистка и блогерша Рамина Эсхакзай решила показать поклонникам, как выглядела в юности. 31-летняя знаменитость нашла свое архивное фото, на котором позирует без косметики, а также без филлеров в губах и прочих "уколов красоты".

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Снимком Рамина поделилась в своих InstaStories. Она подчеркнула, что весила в тот период всего 49 килограммов при росте 168 сантиметров.

"Как видите, как была красивой, так и осталась. Кстати, тут вес 49 кг", – подписала кадр блогерша.

На фото, сделанном, очевидно, в летний период, судя по наряду и загару звезды, Рамина широко улыбается, глядя в камеру. Она не уточнила, сколько именно ей лет на снимке.

Также поклонники попросили журналистку показать себя полностью без макияжа. Рамина с легкостью на это согласилась, поскольку, по ее словам, и так часто это делает. Знаменитость записала короткое видео, на котором со всех сторон продемонстрировала лицо без грамма косметики. Единственным заметным отличием, который выдавал, что на красавице нет привычных продуктов, таких как тональный крем или пудра, были мешки под глазами от усталости.

Напомним, ранее Эсхакзай нарвалась на хейт украинцев из-за интервью с бывшим зеком, пленным бойцом ЧВК "Вагнер". Подробнее о скандале – читайте по ссылке.

Также OBOZREVATEL писал, что Рамина находилась на отдыхе в Греции. Там она стала свидетельницей ситуации, которая сильно ее возмутила. Знаменитость стояла в очереди с двумя девушками, которых приняла за гражданок РФ из-за русского языка. На самом же деле, они были украинками.

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