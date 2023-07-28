Ракетные удары не остановили: пять мировых знаменитостей, которые посетили Украину во время войны. Фото

Внимание мира уже 519 дней приковано к Украине из-за полномасштабного вторжения России. В преддверии войны большинство государств призвали своих граждан покинуть украинскую территорию из-за опасности. В первые дни военного положения, в основном, все дипломаты, студенты и другие иностранцы эвакуировались за границу.

Видео дня

Впрочем, в Голливуде есть звезды, которые не испугались и навестили украинцев в эти трудные времена. OBOZREVATEL рассказывает о селебрити, которые были в Украине во время войны: кто-то волонтерил, был на фронте, а кто-то просто приехал в гости.

Анджелина Джоли

Голливудская актриса Анджелина Джоли приехала в Украину, а именно во Львов, 30 апреля 2022 года. Звезда решила посетить украинцев по собственной инициативе, а не с миссией ООН. Джоли была больницу, где лечатся пострадавшие дети, пообщалась с волонтерами, сиротами в интернатах и эвакуированными на вокзале. Кроме этого, звезда ходила по улицам во время тревоги и пробовала львовские круасаны.

Шон Пенн

Частый гость в Украине Шон Пенн приезжал с целью снять фильм о российских преступлениях. В 2022 году он был в Киеве трижды. Американский режиссер передал свою статуэтку "Оскар" Владимиру Зеленскому как символ веры в победу Украины.

Президент вручил Шону Пенну орден "За заслуги" ІІІ степени за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. На "Алеї сміливості" на столичной площади Конституции есть таблички с инициалами мировых лидеров, которые помогли Украине во время полномасштабного вторжения РФ, там есть и именная табличка Шона Пенна.

Бен Стиллер

Голливудский актер Бен Стиллер прибыл на польско-украинскую границу, чтобы встретиться с беженцами, а затем встретился с Зеленским. 18 июня 2022 года Стиллер гулял по улицам Львова и общался с прохожими, а после этого поехал в Макаров и Ирпень.

Кэрри Фукунаго

Незадолго после начала полномасштабного вторжения РФ в апреле 2022 года режиссер Кэри Фукунага приехал в Киев. Режиссер "007: Не пора умирать" находился вместе с киевлянами в метро во время воздушной тревоги.

Фукунага присоединился к проекту World Central Kitchen, которая занимается организацией питания после стихийных бедствий. В метро он с командой раздавал еду жителям столицы. Пораженный историями пострадавших от войны, Фукунага снимал бомбоубежище на камеру, чтобы рассказать миру о реальной ситуации в Украине.

Лиев Шрайбер

Актер и продюсер Лиев Шрайбер дважды находился в Украине. В апреле 2022-го он приезжал во Львов, а в августе посетил Киев. Звезда является послом благотворительной платформы UNITED24, которая призвана помогать украинцам в трудные времена. Лиев занимается созданием отдельного военного госпиталя для раненых украинских защитников.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о презентации книги "Топ 100 американских предпринимателей украинского происхождения". На западе звезды Голливуда поддержали Украину, собрав $80 000.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!