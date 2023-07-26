Звезды Голливуда в Нью-Йорке поддержали Украину и собрали $80 000

На днях в Нью-Йорке состоялась премия TOP USA Awards и презентация уникальной книги Топ 100 американских предпринимателей украинского происхождения в помещении исторического Чиприани на Манхэттене. На этом событии также собрали средства для United24 и Cash for Refugees.

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Об этом сообщили организаторы мероприятия. Отмечается, что событие началось с момента тишины в память о погибших в Одессе и всех жертвах страшной войны, инициированной Россией.

На сцене в поддержку Украины выступила голливудская актриса Мэлора Хардин, известная за роль в сериале "Офис".

Ваш дух и целеустремленность вдохновляют всех нас. Ваши истории успеха служат маяками надежды, напоминая о невероятном потенциале, который содержится в каждом из нас. Пожалуйста, оставайтесь сильными, продолжайте свою борьбу и сохраняйте мужественный дух. мы победим в этой борьбе!" – сказала Мелора со сцены.

Наташа Хенстридж, известная голливудская актриса, сыгравшая в "9 ярдах" вместе с Брюсом Уиллисом и Мэтью Перри, и была признана одной из самых сексуальных женщин Голливуда, эмоционально поделилась своими наблюдениями о силе и непреклонности украинского народа, обещая сделать все возможное американского общества вплоть до войны.

Как заявили организаторы, целью этого события было продемонстрировать, что украинцы – это сильный и влиятельный народ, способный добиваться успехов в любых областях жизни.

"Украинцы создают удивительные продукты и влияют на жизнь всего мира, включая Америку. Мы верим, что это все благодаря текущей в наших жилах украинской крови", - отметили Диана Гетун и Тарас Лавровский, соучредители TOP USA Awards.

Крис Браунинг, звездный актер из сериала "Рэй Донован", рассказал со сцены о своем опыте жизни в Крыму в 90-е годы, где снимал фильм, и отметил, что это был лучший период его жизни. Он мечтает вернуться туда вместе со своими детьми, но при условии, что Крым останется в составе Украины.

Кроме успешных украинских бизнесменов, это событие также было поводом собрать средства для United24 и Cash for Refugees.

Амбасадорка United24, Иванна Сахно, лично представила благотворительный аукцион и заверила, что каждый доллар будет потрачен на реконструкцию Михаила-Коцюбинского лицея в Черниговской области.

Фонд Cash for Refugees планирует использовать собранные средства для поддержки жителей сел Запорожской и Херсонской областей, которые находятся у фронта.

Наибольшую поддержку ивенту оказал Vovk Foundation.

На аукционе была разыграна футболка с подписью бывшего нападающего Тоттенхэма и нынешнего главного тренера сборной Украины Сергея Реброва, а также вышитую свадебную рубашку 20 века Винницкой области, балетную пачку от Екатерины Кухар, выдающейся солистки Национальной оперы Украины и шевронталья оперативное назначение имени генерала Кульчицкого.

Итого была собрана чрезвычайная сумма – 80 тысяч долларов.

В роли ведущих были Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов. Все присутствовавшие могли насладиться выступлением Тины Кароль, а еще были приятно удивлены борщом в виде десерта, который приготовил им Евгений Клопотенко.