Молятся, проклинают 'страну-гной' и радуются, что живы: как украинские звезды пережили ракетную атаку России 7 февраля. Фото

Утром 7 февраля Россия в очередной раз прибегла к терроризму, ударив ракетами по мирным украинским городам. В результате обстрела пострадал Киев, Харьков, Николаев и другие регионы.

Украинские звезды вышли в Insta-stories из укрытий, чтобы задокументировать преступления РФ. OBOZ.UA собрал самые яркие реакции.

Ольга Сумская

Актриса Ольга Сумская поделилась скриншотом из Telegram-канала, где сообщается о направлении ракет. "Молимся!!!", – написала она.

Слава Демин

Радиоведущий Слава Демин отметил, что россияне потратили несколько десятков миллионов долларов на ракетную атаку. "А в это время где-то под Смоленском мужик сс*т в дыру в полу и греется дровам", – добавил знаменитость.

Инна Мирошниченко

"Вот так сладко мы спали до того, как нам напомнили, что жизнь действительно никогда не будет такой, как 2 года назад..." – написала Инна Мирошниченко на фото своих спящих деток. На следующий stories она отметила, что семья сидит в коридоре, ведь нет света.

Григорий Решетник

Ведущий Григорий Решетник решил поиграть с подписчиками в игру "продолжи слово", написав только 2 буквы "За…". Дальше он сам предложил ответ на свой вопрос – "Залужный", добавив, что подписчики написали крутые варианты.

Кристина Решетник

В свою очередь Кристина Решетник показала своих заспанных детей, которым в 6 утра пришлось спускаться в укрытие. "Вот думаю, скоро третий год, как мы ходим в укрытие, различаем разные виды ракет и шахедов. Когда это кончится? – высказался она.

Александра Зарицкая

Солистка группы "KAZKA" тоже вышла в stoies, чтобы призвать фанатов спускаться в укрытие. "Страшно", – написала певица.

MamaRika

Певица MamaRika была не многословной. Звезда выложила фото, где она без макияжа в укрытии, написав "морнинг".

Анастасия Приходько

Анастасия Приходько показала красную от тревоги карту Украины. "16 бортов из 4 аэродромов отстрелялись. Знайте, вы еб*ные пидор*си". Она также опубликовала всю имеющуюся информацию об утренних обстрелах.

Маша Ефросинина

"Когда приняла супер тяжелое решение о возвращении мамы и сына в Киев", – написала Ефросинина, добавив скриншоты о направлениях ракет. Ведущая также поделилась снимком подгоревших сырников. "Хозяйка забыла нас в духовке во время тревоги", – прокомментировала она.

Ведущая также обратила внимание, что с каждой террористической атакой России правила по "языку вражды" в Instagram только усиливаются, а не наоборот. "Поэтому весь набор слов про страну-гной методически проговариваем про себя", – добавила звезда.

Дарья Петрожицкая

Актриса поделилась stories с верой в ПВО и призвала поклонников беречь себя.

Катя Кузнецова

Катя Кузнецова, которая сейчас живет на Шри-Ланке, не забывает об Украине, вспоминая ее в stories каждый день. Актриса выложила два фото с молитвами о Киеве и Николаеве.

Светлана Тарабарова

Певица выложила фото своей спавшей маленькой дочери. "Когда Полина подрастет – я четко все ей расскажу, как досыпала она свои ночи в укрытие под взрывы террористов", – написала она, призвав держаться и донатить.

Даша Цветкова

Блогер Даша Квиткова опубликовала пост с последствиями утренних обстрелов Киева. "Если вы видите меня в Instagram, мне удалось быть не убитой российской ракетой", – говорится на втором фото.

Оля Полякова

Певица также поделилась ужасающими снимками из Киева. "Дорогие мои, я это утро провела в подземном паркинге в машине. Когда это все кончится – непонятно. Держимся, молимся", – обратилась она к подписчикам.

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