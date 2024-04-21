Рак вернулся через 12 лет: украинская ведущая сообщила, что лечится от онкологии

Ведущая телеканала "Прямой" и жена нардепа от "Европейской солидарности" Владимира Арьева Наталья Фицич начала курс лечения рака. Эта болезнь вернулась к тележурналистке через 12 лет после прошедшего лечения

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook. Фицич отметила, что будет пытаться продолжить работу в эфире, но с изменениями.

"С завтрашнего дня моя жизнь меняется. Я начинаю курс лечения и постараюсь продолжить работать в эфире, правда и здесь изменения. У меня онкология, проявленная в начале, к счастью. Война и те беды, которые свалились на меня за последние годы, сказались. Рак вернулся. 12 лет назад он тоже был на начальной стадии. Недавно меня уже даже сняли с учета, и я выдохнула с облегчением, а зря", – говорится в сообщении.

Журналистка уточнила, что опухоли обнаружили несколько недель назад. Их удалили, но, как впоследствии оказалось, не полностью.

Она отметила, что планирует продолжать работу на телеканале, но с изменениями в графике в связи с новым сезоном. С понедельника по пятницу она будет вести эфир вместе с партнером в 13:00 и сама в 14:00.

Кроме того, Фицич призвала всех быть внимательными к своему здоровью : пройти медицинское освидетельствование, сдать базовые анализы и проверить состояние хронических заболеваний.

"Война и тревоги всем нам дают о себе знать. И лучше выявить проблемы в начале. Я буду бороться, как сейчас борется вся страна. Потому что рядом есть те, кому мы нужны. Жизнь стоит этой борьбы", – добавила она.

Напомним, первая леди Украины Елена Зеленская обратилась к Кейт Миддлтон после того, как она призналась о своей борьбе с раком. Жена украинского гаранта выразила поддержку 42-летней принцессе Уэльской, пожелав ей скорейшего выздоровления.

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