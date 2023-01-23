Пять знаменитостей, которые рано стали мамами: как сложилась их жизнь. Фото

Нередко знаменитые актрисы, певицы, модели, светские львицы и бизнесвумен становятся мамами довольно поздно, дабы не помешать своей карьере. Однако встречаются звезды, которые познали все прелести материнства относительно рано.

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В большинстве случаев появление первенцев в раннем возрасте никак не помешало успеху их звездных мам. Несколько таких примеров OBOZREVATEL решил рассмотреть в материале.

Вупи Голдберг

В 17-летнем возрасте юная Голдберг бросила школу, познакомилась с компанией хиппи и пристрастилась сначала к марихуане, а потом и к более тяжелым наркотикам. На правильный путь ей помог вернуться первый супруг, от которого уже в 18 лет актриса родила свою первую и единственную дочь Алекс. Более того, бабушкой обладательница "Оскара", "Грэмми", "Эмми" и "Тони" стала в 34 года, а прабабушкой – в 58.

Кайли Дженнер

Всемирно известная блогерша и бизнесвумен шокировала фанатов новостью о беременности, когда ей было всего 19 лет. Уже в 20 Кайли впервые стала мамой прекрасной девочки Сторми от знаменитого американского рэпера Трэвиса Скотта. Однако на первенце пара, которая так и не узаконила свои отношения, останавливаться не захотела. В феврале 2022 года у них родился и сын, которому звездные родители дали имя Эр.

София Вергара

Звезда сериала "Американская семейка" и фильма "Красотки в бегах" родила сына Маноло в 1991 году, когда ей было 19 лет, от школьного возлюбленного. Уже через год после рождения мальчика молодые родители развелись, что осложнило жизнь не только молодой матери-одиночки, но и начинающей актрисы. Вергара сумела преодолеть все трудности. Она состоялась и как мама, и как кинозвезда. Сейчас, появляясь с сыном на красных дорожках, они скорее выглядят как пара, а не как родитель и ребенок.

Риз Уизерспун

Знаменитая актриса и и ее супруг-коллега Райан Филлипп поженились за три месяца до того, как Риз родила их первого ребенка – дочь Аву. Звезде "Блондинки в законе" на тот момент было 23 года, а ее карьера была в самом разгаре. Впрочем, появление дочери никак не помешало тому, чтобы эта карьера развивалась и дальше стремительными темпами.

Бритни Спирс

Поп-икона нулевых впервые стала мамой также в 23 года. А уже в 25 у нее появился второй сын. Отец мальчиков – танцор Кевин Федерлайн, с которым Спирс была знакома всего три месяца до их свадьбы. Ради певицы тот даже бросил другую девушку, которая была от него беременна уже на восьмом месяце. Бритни этот нюанс не смутил и она с головой окунулась в новые отношения. Когда старшему сыну было чуть больше года, а младшему несколько месяцев, исполнительница подала на развод. После этого легенда поп-сцены оказалась в реабилитационном центре, у нее начались серьезные проблемы с наркотиками, а экс запретил приближаться к детям.

Добавим, что Джейми Линн Спирс – младшая сестра Бритни, которая прославилась благодаря детским и молодежным сериалам, – забеременела в 16 лет, а родила дочь Мэдди в 17.

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