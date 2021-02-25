Пять таинственных посланий, которые оставили известные художники на картинах

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Люди
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Тайны мировых шедевров, которые рассекретили исследователи искусства

Исследование произведений живописи – сложный процесс, ведь многие ценители искусства понимают картины по-своему. Если рассмотреть мельчайшие детали мировых шедевров, можно заметить загадочные штрихи.

Инопланетные существа и оптические иллюзии изображены на известных картинах. OBOZREVATEL собрал шедевры, которые скрывают истинный смысл.

Эдвард Мунк, Крик 1893 год

Картина Эдварда Мунка имеет загадочную надпись.

Картину "Крик" считают второй по популярности в мире, после "Мона Лизы". Внизу есть таинственная надпись: "Такое мог изобразить только сумасшедший". Ранее исследователи подозревали, что эти слова нанес не художник, но Национальный музей искусств Норвегии опроверг домысел.

Леонардо да Винчи, Мона Лиза 1503-1505 год

В известном памятнике мирового искусства нашли скрытое лицо.

Искусствоведы подозревают, что на картине "Мона Лиза" изображено лицо инопланетянина. Леонардо да Винчи оставил много скрытых загадок на своих полотнах. Если отразить картину – просматривается жуткая фигура неземного создания.

Леонардо да Винчи, Тайная вечеря 1495-1497 год

Леонардо да Винчи вместо апостола изобразил женщину.

Книга Дэна Брауна "Код да Винчи" рассказывает, что вместо апостола Иоанна на картине "Тайная вечеря" изображена Мария Магдалина. По убеждению писателя Брауна, Магдалина имела интимные связи с Иисусом и родила от него ребенка.

Ян Вермеер Девушка с жемчужной сережкой 1665 год

Знаменитая сережка с жемчужиной висит, будто в воздухе.

Внимание зрителя сконцентрировано на сережке. С какой стороны портрета вы бы ни стояли – блестящая жемчужина будет смотреть на вас. Несколькими мазками кисти художник Ян Вермеер обманывает наш мозг: он нарисовал украшение, будто в воздухе. Это создает впечатление, что натурщица на секунду обернулась через плечо, чтобы взглянуть на живописца.

Микеланджело Буонарроти, фрески Сикстинской капеллы 1477-1480 год

Самые известные фрески Микеланджело изображены в Сикстинской капелле.

Микеланджело в XVI веке, создавая фрески в Сикстинской капелле, оставил секретные детали. Исследователи заметили, что Божий плащ у алтаря имеет такие же пропорции, как человеческий мозг. Это изображено на фрагменте, где Господь оживляет Адама. Фреска означает, что высший разум правит человеком.

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