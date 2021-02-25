Пять таинственных посланий, которые оставили известные художники на картинах

Исследование произведений живописи – сложный процесс, ведь многие ценители искусства понимают картины по-своему. Если рассмотреть мельчайшие детали мировых шедевров, можно заметить загадочные штрихи.

Инопланетные существа и оптические иллюзии изображены на известных картинах. OBOZREVATEL собрал шедевры, которые скрывают истинный смысл.

Эдвард Мунк, Крик – 1893 год

Картину "Крик" считают второй по популярности в мире, после "Мона Лизы". Внизу есть таинственная надпись: "Такое мог изобразить только сумасшедший". Ранее исследователи подозревали, что эти слова нанес не художник, но Национальный музей искусств Норвегии опроверг домысел.

Леонардо да Винчи, Мона Лиза – 1503-1505 год

Искусствоведы подозревают, что на картине "Мона Лиза" изображено лицо инопланетянина. Леонардо да Винчи оставил много скрытых загадок на своих полотнах. Если отразить картину – просматривается жуткая фигура неземного создания.

Леонардо да Винчи, Тайная вечеря – 1495-1497 год

Книга Дэна Брауна "Код да Винчи" рассказывает, что вместо апостола Иоанна на картине "Тайная вечеря" изображена Мария Магдалина. По убеждению писателя Брауна, Магдалина имела интимные связи с Иисусом и родила от него ребенка.

Ян Вермеер – Девушка с жемчужной сережкой – 1665 год

Внимание зрителя сконцентрировано на сережке. С какой стороны портрета вы бы ни стояли – блестящая жемчужина будет смотреть на вас. Несколькими мазками кисти художник Ян Вермеер обманывает наш мозг: он нарисовал украшение, будто в воздухе. Это создает впечатление, что натурщица на секунду обернулась через плечо, чтобы взглянуть на живописца.

Микеланджело Буонарроти, фрески Сикстинской капеллы – 1477-1480 год

Микеланджело в XVI веке, создавая фрески в Сикстинской капелле, оставил секретные детали. Исследователи заметили, что Божий плащ у алтаря имеет такие же пропорции, как человеческий мозг. Это изображено на фрагменте, где Господь оживляет Адама. Фреска означает, что высший разум правит человеком.

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