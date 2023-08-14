Пять лет – пропавшая без вести: что случилось с экс-солисткой 'ВИА Гры' Дашей Медовой и в чем подозревали ее мужа

Украинская певица, бывшая участница популярной группы "ВИА Гра" Дарья Кобец, известная как Даша Медовая, а позже Мира Кулум, пропала без вести летом 2018 года. Это произошло на фоне скандального развода артистки с бизнесменом Александром Швецом, с которым она судилась за общую дочь Варвару. На очередное заседание суда в сентябре 2018-го Медовая не явилась, а позже отец исполнительницы объявил о поисках дочери.

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Тем временем бывший муж артистки, которого сама певица обвиняла в применении грубой силы к себе и пагубном влиянии на их ребенка, заявил, что "Дарьи уже нет в живых". OBOZREVATEL решил вспомнить историю таинственного исчезновения знаменитости.

Медовая появилась в украинском шоу-бизнесе в 2011 году, когда участвовала в национальном отборе на Евровидение с треком Infinity. Тогда ее признали "Открытием нацотбора", хотя певица даже не вошла в тройку лидеров, заняв четвертое место. Впрочем, ей удалось обойти многих уже довольно известных коллег.

Артистка не только пела, но и снималась в рекламе, участвовала в различных конкурсах красоты и даже исполнила главную роль в короткометражном фильме "Инспектор". В 2013 году она стала одной из участниц "ВИА Гры", обновленный состав которой был создан независимо от Константина Меладзе.

Однако уже в 2014 году Дарья покинула коллектив и начала сольную карьеру под псевдонимом Мира Кулум. Она начала записывать треки на родном языке и готовилась к выходу полноценного украиноязычного альбома.

В это время Медовая уже была замужем, а дочь она родила в ноябре 2011-го. Когда певица подала на развод, начались затяжные суды за то, с кем будет жить ребенок. Как мы уже заметили выше, на одно из заседаний Дарья не пришла, и после этого ее больше никто никогда не видел.

Отец исполнительницы – Владимир Кобец – обратился в полицию. С 24 сентября 2018 года певица находится в официальном розыске – ее так до сих пор и не нашли.

"В этот же день мной было подано заявление в полицию о пропаже моей дочери и объявлении её в розыск. Сейчас поиск продолжается, а значит, все еще теплится надежда ее найти хотя бы живой. Мне страшно, но я обещаю искать её дальше, чтобы преступная организация, которая прикрывается благими намерениями, не похищала людей и не заставляла страдать целые семьи", – комментировал тогда мужчина.

Владимир Кобец активизировал соцсети, в которых призвал всех поклонников артистки и просто неравнодушных людей помочь с поиском пропавшей. Последние публикации на эту тему были размещены на его странице, а также в профиле самой Дарьи осенью 2021 года.

Отец знаменитости убежден, что в пропаже его дочери замешан Швец. Тот неоднократно угрожал певице, а после ее исчезновения заявил: "Дарьи уже нет в живых", после чего якобы подкупил прокуроров.

Кобец также утверждал, что его внучка "стала обычным инструментом бизнеса Швеца, который эксплуатирует девочку, записывает с ней ролики на камеру и требует деньги от тех, кому его преступная организация помогает "отвоевывать" детей".

Как писал OBOZREVATEL, в июле прошлого года "ВИА Гра" выступила на Кипре перед россиянами. В конце выступления участницы украинской группы обратились к публике на русском языке.

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