Путинист ''Птаха'' заявил, что инсценировал обстрел, чтобы потроллить украинских артистов

Известный российский рэпер и приверженец режима Кремля "Птаха" (настоящее имя – Давид Нуриев) после попадания под обстрел в Донецкой области вышел на связь. Как заявила его пиар-директор, с путинистом все хорошо, ведь он просто хотел потроллить украинских звезд.

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Об этом пишут росСМИ. На Донбасс Нуриев отправился примерно неделю назад, якобы с "гуманитарной миссией". Он хотел дать концерт для оккупантов и собрать материалы для новых композиций. Однако вчера в сети распространилось видео с фронта, на котором видно рэп-исполнителя в бронежилете и каске, а за кадром слышны звуки выстрелов.

Как оказалось, "Птаха" решил поиздеваться над украинскими артистами, сняв фейковое видео об обстреле. По словам его пиарщицы Марины Евстифеевой, россиянин вместе со своим другом "Андреем 3022" разыграли украинских звезд-солдат, "которые показательно делают фото/видео на передовой". Помощница отметила, шутка вышла из-под контроля.

Как сообщают пропагандистские СМИ, 41-летний рэпер не пострадал и уже возвращается домой в Москву. Однако его представитель рассказал, что "Птаха" заставил изрядно понервничать поклонников, так как на ролике видно, что он попадает под обстрел и роняет телефон.

Ярый фанат президента РФ еще до полномасштабного вторжения положительно высказывался относительно аннексии Крыма и говорил, что его страна должна вернуть под свой контроль все территории бывшего СССР. После 24 февраля 2022 года он записал несколько треков в поддержку войны.

Недавно OBOZREVATEL рассказывал, что "Птаха" пожаловался на мобилизацию в Российской Федерации. Артист заявил, что мужчин загоняют в военкомат, "как баранов на убой". Он также добавил, что о принудительной мобилизации "все знают", но никто с этим не разбирается. Чтобы узнать все подробности – переходите по ссылке.

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