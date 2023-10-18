Путинист Олег Газманов рассказал об аресте его недвижимости в Европе и соврал, что счастлив

Российский певец и путинский пропагандист Олег Газманов похвастался тем, что находится под западными санкциями. Артист лишился квартир в Италии та Латвии.

Об этом он рассказал одному из российских СМИ. Газманов назвал себя "кавалером всех санкций" и заверил, что от этого он счастлив.

В 2014 году путинист получил запрет на въезд на территорию Латвии вместе со своими коллегами – Иосифом Кобзоном и Валерией. Арест недвижимости в Юрмале и Италии Газманов окрестил "сопутствующими потерями".

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"Я кавалер всех санкций, и меня это очень радует", – надменно заявил артист. Он считает, что если запад видит в нем угрозу, то это может означать только одно – он якобы полезен для своего государства. И хотя его не пускают в "загнивающие недружественные страны запада", по словам Олега Газманова, он счастлив иметь возможность поехать в Пензу, Белгород и Петербург.

Певец говорит, что он всегда писал для своего народа и родины, потому что это дарит вдохновение, цинично добавляя, что не может обманывать миллионы людей. Газманов пообещал, что в программу всех своих концертов он добавит блок композиций, посвященных русским захватчикам.

Ранее OBOZ.UA писал о том, где прячутся дети пропутинских звезд и почему не спешат возвращаться в Россию. В частности о приемном сыне Газманова, скрывающем свою связь с государством-террористом.

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