'Настоящий экоцид XXI века': Никитюк, Горбунов, Бедняков и другие звезды отреагировали на подрыв Каховской ГЭС

Российские оккупанты совершили очередной террористический акт на территории Украины – подорвали Каховскую ГЭС. Это преступление предоставляет угрозу Запорожской АЭС, может затопить 80 населенных пунктов, оставить жителей Херсонской области и Крыма без воды. Украинские звезды гневно отреагировали на экоцид, еще раз напомнив, что россияне только и умеют, как убивать, разрушать и насиловать.

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Украинский телеведущий Юрий Горбунов написал в своем Instagram: "Очередное военное преступление оккупантов! Экологическая и техногенная катастрофа! Уже официально заявлено! Россияне взорвали машинный зал Каховской ГЭС. Затоплены села, нарушения экосистемы целого региона, опасность катастрофы на Запорожской АЭС, стержни которой охлаждаются водами Днепра! Каховская ГЭС не подлежит восстановлению! Настоящий экоцид 21 века! Именно в это время ООН, ни слова официально не сообщает о преступлении, а внимание – празднует день русского языка!".

Певица родом из Херсона Светлана Тарабарова оставила видео в личном блоге, сказав: "Мой Херсон... Ты одним из первых попал в оккупацию и на своей шкуре узнал ужасы "русского мира". Когда тебя освободили, я плакала от счастья, как плакали сотни тысяч украинцев. Я плакала после каждого коварного обстрела... Теперь тебя пытаются уничтожить, взорвав Каховскую ГЭС. Сейчас идет эвакуация... Главное – без паники. Безопасность превыше всего. Мы скоро вернемся. Все отстроим. А от Херсона они могут получить только первую часть слова! Потому что Херсон – это прежде всего люди! Несокрушимые люди".

Телеведущая Леся Никитюк заявила: "И снова пожелаем всем на болотах гореть в адском огне. Человеческие жизни, дома, реликтовые растения и животные, которых хранили в Херсонских плавнях, – все это не имеет значения для россиян. Все, что умеет Россия, – уничтожать, насиловать, убивать".

Ведущий Слава Демин подчеркнул: "П*дары и точка! Последний раз плотины на Днепре взрывали по приказу Гитлера в 1943 году, когда советские войска начали наступать. Не помогло. И на этот раз бункерному обоссаному от страха деду ничего не поможет!".

Телеведущий Андрей Бедняков обратился к россиянам: "Сегодня вы взорвали не дамбу. Сегодня вы взорвали в очередной раз репутацию всех жителей вашей террористической страны, у кого есть в мире красный паспорт. Наверное, стоит покупать обложку. Возможно, будет стыдно".

Журналистка и блогер Кристина Решетник также не осталась в стороне: "Страшные новости с самого утра. Террористы взорвали Каховскую ГЭС. В последний раз плотины на Днепре взрывали по приказу Адольфа Гитлера в 1943 году во время наступления советских войск. И теперь вот снова… Они думают, что это остановит контрнаступление или наши ВСУ. Ошибаются! Процесс победы Украины не остановить! Но сложно представить, какая техногенная катастрофа нас ждет. Теперь главное, чтобы людей эвакуировали и срочно провели все мероприятия!".

Телеведущая и блогер Маша Ефросинина написала на английском в блоге: "Нет слов. Вот что происходит, когда твой сосед – кровавый террорист, страна, где человеческая жизнь ничего не значит. Снова многие погибнут, погибнут животные. Тысячи украинцев потеряют дома, снова и снова".

Певица Alyona Alyona эмоционально высказалась по поводу террористического акта РФ: "Российская армия взорвала Каховскую ГЭС. Это очередное военное преступление террористов. Это настоящий экоцид, последствия которого трудно даже вообразить... Новая Каховка. Тут затопило парк развлечений, где также был расположен зоопарк. Животные погибли... Они уничтожают все живое. Для них нет ценности жизни любого существа. Цель – геноцид".

Недавно OBOZREVATEL рассказал, что после того как российские террористы организовали подрыв на территории Каховской ГЭС, Организация Объединенных Наций, сформированная в целях поддержки и укрепления международного мира и безопасности, объявила празднование Дня русского языка. Чтобы узнать подробности – читайте наш материал.

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