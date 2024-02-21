Преступное правительство российского президента-диктатора Владимира Путина объявило "охоту" на украинскую модель Onlyfans Лолиту Богданову. В 2021 году уроженка временно оккупированной Макеевки показала грудь на фоне Кремля, за что ее задержали и отпустили якобы с условием не покидать РФ.

Как пишут росСМИ, украинка условие нарушила и все же переехала в США, опасаясь последствий своего поступка. 19 февраля, спустя три года после инцидента, МВД РФ объявило в розыск звезду откровенных фотосессий. Это показалось подозрительным иностранным журналистам.

Лолиту, которую в сети знают еще по псевдониму Лола Банни, нарекли "самой разыскиваемой" персоной в РФ.

На фоне новости о смерти т.н. оппозиционера Алексея Навального в колонии и российского пилота Максима Кузьминова в Испании иностранные СМИ опасаются, что аналогичное участие может постичь Богданову.

"Ханжеский Путин объявил охоту на украинскую модель, снятую топлес на Красной площади", "Лолита Богданова, известная как Лола Банни, попала в список самых разыскиваемых в России за фотосессию топлес в соборе Василия Блаженного", "Лолита Богданова: От OnlyFans до "самых разыскиваемых" в России за трюк на Красной площади", – пишут авторитетные СМИ.

Все они в своих статьях упоминают убитых и замученных Путиным людей, выражавших несогласие с режимом. Именно такой посыл иностранцы видят в том, что украинка подняла футболку и показала грудь в Москве.

Мол, так модель выразила публичное несогласие со "скрепами" и устоявшимися убеждениями Кремля относительно свободы действий и мыслей граждан РФ.

Пропагандисты утверждают, что украинка покаялась, поэтому ее отпустили на свободу, но незадолго до полномасштабного вторжения оккупантов в Украину она переехала в Европу. Сейчас Лола Банни живет в Лос-Анджелесе, периодически отдыхает на Бали, в Дубае и других курортах.

Примечательно, что на ее странице осталось множество фотографий из Москвы, но нет ни одного упоминания о войне в Украине. На розыск модель отреагировала сухо: запостила мем о том, что МВД РФ ее пиарит.

Судя по фото звезды в Instagram, после оккупации Макеевки Лола уехала в Москву, где жила, работала и фотографировалась много лет.

Война в Украине ее не беспокоила, но после обвинений по статье "Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные с целью оскорбления религиозных чувств верующих" уроженка Макеевки решила оборвать связи с РФ и пообещала больше туда не возвращаться.

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