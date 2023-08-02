'Путин, чтоб ты сдох': Данилко ответил, как артисты влияют на политику, и сравнил Сердючку с Чаплином, который был врагом Гитлера

Известный украинский музыкант и пародист Андрей Данилко убежден, что в современных реалиях никто не может быть "вне политики", а уж тем более артисты, которые обладают большим влиянием на аудиторию. Певец уверен, что его высказывания в адрес российских пропагандистов, а также насмешки над диктатором Путиным злят и раздражают сторону агрессора, и в этом есть большая сила.

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Артист сравнил Верку Сердючку, в образе которой он выступает, с легендарным Чарли Чаплином, который в свое время снял фильм "Великий диктатор", что представлял собой политическую сатиру на нацизм и в особенности на Адольфа Гитлера. Тогда актер перевоплотился в фюрера и поглумился над ним, а сегодня Сердючка, как подметил Данилко в интервью "Настоящее время", не боится смеяться над современным фюрером Путиным.

"Вспомните Чарли Чаплина "Великий диктатор", когда он на пальце крутил глобус, играя Гитлера. И он же личный враг Гитлера был, потому что над Гитлером смеялись, поэтому я кричу вот эти кричалки от Сердючки: "Путин, чтоб ты сдох", – поделился Данилко.

Когда кремлевские рупор говорят или пишут про Сердючку гадости, Данилко осознает, что это их жалкие попытки ответить на резкие высказывания украинской любимицы публики о войне, российской пропаганде и агрессии.

"Конечно, мы влияем на политику, потому что это раздражает. Почему, бывает, у Сердючки в каких-то высказываниях звучит мат. Мат допустим во время войны, даже в роликах есть обращение к пропагандистам российским, которые так радовались, когда у нас тур перенесся, они просто ликовали: вот, он не приедет, то он умер, то он забухал, то еще что-то сорвал, то поедет двойник. Они специально накручивают публику, чтоб люди боялись покупать билеты. Это естественно. Должна быть контрпропаганда с нашей стороны, и когда мы кричим "Скабеева – сука", я рад и зал доволен", – прокомментировал музыкант.

Данилко убежден, что российскую сторону буквально "убивает", когда украинцы, в частности медийные личности, откровенно смеются над ними и тем самым унижают их.

"Вы видели эту Симоньяншу в костюме в Адлере? О чем мы говорим, конечно, и про это, и мы высмеиваем это, и их это бесит. Когда ты еще с ними как-то парируешь, это еще ничего, но когда ты над ними смеешься – вот это то, что мы в начале говорили по поводу Чаплина – маленький диктатор. Как это – над фюрером смеяться? Но это их убивает просто, их раздражает, они бы, наверное, хотели бы мне голову снести, но..." – поделился артист.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Юрмале, Латвия, прошел благотворительный фестиваль знаменитой латвийской певицы Лаймы Вайкуле – Laima Rendezvous, который в этом году был посвящен помощи охваченной войной Украине. Верка Сердючка на нем спела "Раша, гудбай!"

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