''Пусть бежит к Саше'': украинцы отреагировали на расставание ''холостяка'' Топольского и Лозовицкой. Фото

Главный герой романтического шоу "Холостяк-12" Алекс Топольский и победительница проекта Екатерина Лозовицкая в пост-шоу на СТБ признались, что их лавстори продолжалась недолго. Буквально через месяц пара рассталась, причина этого – разные взгляды на отношения. Зрители не смогли пройти мимо новости и прокомментировали их разрыв в социальных сетях.

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На фан-странице реалити "Холостяк" в Instagram, под одной из фотографий украинцы принялись обсуждать Катю и Алекса. Они утверждают, Лозовицкая – прекрасная интеллигентная девушка, которая заслуживает лучшего избранника (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Катя – самая достойная участница со всех сезонов", "Сашу надо было выбирать, и все было бы чики-пуки. Хотя, я думаю, он сейчас с Мудрой тусит", "Да уж, холостяк оказался недостойным мужчиной. Катя заслуживает лучшего", "Кате такой точно не нужен. Она свое счастье встретит, обязательно", "Ни Катя, ни Алекс не готовы к семейной жизни! Им еще гулять и гулять. Зеленые совсем", "Пусть бежит к Саше", "То такое, сразу было видно, что дела не будет. Он себе цены не сложит", – пишут люди на фан-странице.

Лишь единицы расстроились из-за окончания отношений героев. Большинство желают счастья Алексу с Мудрой и радуются, что Екатерина Лозовицкая не будет мучиться с любвеобильным Топольским.

"Для меня базовые проявления мужчин в отношениях – это забота, инициативность, ухаживание, заинтересованность. К сожалению, в наших отношениях я этого не увидела", – заявила 26-летняя модель в прямом эфире. При этом бизнесмен признался, что он часто думал о другой финалистке – Александре Мудрой. Данная информация стала для Екатерины шоком.

К слову, "холостяк" перед войной вновь вернулся в Майами, а модель осталась в Киеве. Катя смогла прийти на съемки пост-шоу, а вот Алекс связался со студией по видеосвязи. Мужчина сейчас находится по работе на Бали.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что одна из участниц реалити Виктория Варлей вышла замуж. Избранником девушки стал 47-летний предприниматель Петр, который уже 31 год живет в Америке. Знаменитсоть заявила, что она счатлива.

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