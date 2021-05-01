Сергей Лазановский о победе в шоу "Голос країни-11": пульс 180 ударов и бабочки в животе
Победитель 11 сезона шоу "Голос країни" 25-летний Сергей Лазановский дал откровенное интервью о своей жизни и проекте.
В эксклюзивном материале для OBOZREVATEL Сергей рассказал о творческих планах на будущее, а также поведал, какие у него отношения с наставником Надей Дорофеевой и с кем он успел завязать дружеские отношения. Кроме того, парень откровенно рассказал о том, чем бы занимался, если бы не музыка и чем он так привлекает многих слушателей.
– Поздравляем с победой в шоу! Поделитесь своими первыми впечатлениями, когда услышали свое имя?
– Во время ожидания сердце выскакивало из груди, пульс, кажется, был более 180 ударов в минуту, а когда назвали мое имя, то сложилось впечатление, что с меня сняли какую-то дополнительную нагрузку и сразу начали летать бабочки не только в животе, но и по всему телу.
– Что первым делом сделали после того, как узнали о победе?
– Первым делом я мысленно поблагодарил всех людей, которые поддерживали меня, ведь эта победа общая.
– Какие планы у вас на будущее? Чем планируете заниматься после проекта?
– Планы были и до проекта – это реализация себя, как певца. Уже есть несколько клипов, теперь планируем концертный тур с командой.
– Что за время участия в проекте вы нового для себя открыли?
– То, что даже "звуки природы" на YouTube имеют дизлайки. Легче начал относиться к критике, стал увереннее в своих силах и возможностях. И самое ценное, что мог получить на проекте – это знакомство со многими талантливыми людьми.
– Испытывали ли вы волнение на сцене?
– Конечно, каждое выступление – это как начало чего-то нового. Я живой человек, поэтому волнения мне свойственно.
– Как вам работалось с наставником Надей Дорофеевой?
– Надя это уже любовь. Она за время проекта стала для меня родным человеком. Она прошла тоже нелегкий путь становления себя как певицы, поэтому много точных советов и наставлений давала нам.
– Появились ли у вас друзья на шоу? С кем поддерживаете связь?
Да. Роман Вознюк из моей команды. Очень талантливый исполнитель и очень хороший человек. А также Лаура Марти, Гордей Старух, Алена Левашева, Катя Гладий, Илья Резников.
– С кем из известных артистов хотели бы спеть?
– На сцене мне удалось спеть с Сергеем Бабкиным и Надей Дорофеевой – мечты уже осуществлены. И хочется отдельно поблагодарить команду "Голоса" за эту возможность и такое нововведение.
– Успех вещь непостоянная, не боитесь однажды потерять возможность выступать и петь?
– Нет, не боюсь. Те, кто рядом останутся и в дальнейшем. Петь я буду всегда и везде.
– Если бы не музыка, чем бы вы занимались по жизни?
– Работал бы актером или телеведущим.
– Какие качества помогают тебе быть оригинальным и нравиться слушателю?
– Максимальная открытость и эмоциональность. Люди живые существа, а не роботы. Нам свойственно чувствовать окружающий мир. Поэтому эмоции нужны всем.
– Чего вы хотите добиться в творчестве?
– Хочу быть услышанным. Благодаря проекту это произошло. Поэтому буду стараться, чтобы меня слышали еще больше.
Коротко о победителе шоу "Голос-країни-11" Сергее Лазановском:
Сергею 25 лет и он родом из села Попельники, Ивано-Франковской области.
Любовь к музыке у него появилась еще с раннего детства – мама пела ему всегда и везде песни.
Сергей должен был быть фармацевтом, но поступил в Институт искусств на кафедру сценического мастерства.
Парень работал во Франковском драмтеатре, вел утренние эфиры на "UA:Карпати".
Также Сергей преподавал на музыкальной кафедре в Университете Короля Даниила, работал преподавателем телекласса и время от времени проводил праздники.
Парень признавался, чтобы избавиться страха, он много ест.
Также Лазановский рассказывал, что очень любит кошек и собак, но у него аллергия на шерсть.
Как сообщал ранее OBOZREVATEL:
Тина Кароль покидает шоу "Голос країни". Певица предложила занять свое место коллеге Юлии Саниной. Пока неизвестно, согласится ли исполнительница на такое предложение.
Надя Дорофеева презентовала новый хит на сцене "Голосу країни-11". Она исполнила песню под названием "Зависимость".