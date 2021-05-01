Сергей Лазановский о победе в шоу "Голос країни-11": пульс 180 ударов и бабочки в животе

Победитель 11 сезона шоу "Голос країни" 25-летний Сергей Лазановский дал откровенное интервью о своей жизни и проекте.

В эксклюзивном материале для OBOZREVATEL Сергей рассказал о творческих планах на будущее, а также поведал, какие у него отношения с наставником Надей Дорофеевой и с кем он успел завязать дружеские отношения. Кроме того, парень откровенно рассказал о том, чем бы занимался, если бы не музыка и чем он так привлекает многих слушателей.

– Поздравляем с победой в шоу! Поделитесь своими первыми впечатлениями, когда услышали свое имя?

– Во время ожидания сердце выскакивало из груди, пульс, кажется, был более 180 ударов в минуту, а когда назвали мое имя, то сложилось впечатление, что с меня сняли какую-то дополнительную нагрузку и сразу начали летать бабочки не только в животе, но и по всему телу.

– Что первым делом сделали после того, как узнали о победе?

– Первым делом я мысленно поблагодарил всех людей, которые поддерживали меня, ведь эта победа общая.

– Какие планы у вас на будущее? Чем планируете заниматься после проекта?

– Планы были и до проекта – это реализация себя, как певца. Уже есть несколько клипов, теперь планируем концертный тур с командой.

– Что за время участия в проекте вы нового для себя открыли?

– То, что даже "звуки природы" на YouTube имеют дизлайки. Легче начал относиться к критике, стал увереннее в своих силах и возможностях. И самое ценное, что мог получить на проекте – это знакомство со многими талантливыми людьми.

– Испытывали ли вы волнение на сцене?

– Конечно, каждое выступление – это как начало чего-то нового. Я живой человек, поэтому волнения мне свойственно.

– Как вам работалось с наставником Надей Дорофеевой?

– Надя это уже любовь. Она за время проекта стала для меня родным человеком. Она прошла тоже нелегкий путь становления себя как певицы, поэтому много точных советов и наставлений давала нам.

– Появились ли у вас друзья на шоу? С кем поддерживаете связь?

Да. Роман Вознюк из моей команды. Очень талантливый исполнитель и очень хороший человек. А также Лаура Марти, Гордей Старух, Алена Левашева, Катя Гладий, Илья Резников.

– С кем из известных артистов хотели бы спеть?

– На сцене мне удалось спеть с Сергеем Бабкиным и Надей Дорофеевой – мечты уже осуществлены. И хочется отдельно поблагодарить команду "Голоса" за эту возможность и такое нововведение.

– Успех вещь непостоянная, не боитесь однажды потерять возможность выступать и петь?

– Нет, не боюсь. Те, кто рядом останутся и в дальнейшем. Петь я буду всегда и везде.

– Если бы не музыка, чем бы вы занимались по жизни?

– Работал бы актером или телеведущим.

– Какие качества помогают тебе быть оригинальным и нравиться слушателю?

– Максимальная открытость и эмоциональность. Люди живые существа, а не роботы. Нам свойственно чувствовать окружающий мир. Поэтому эмоции нужны всем.

– Чего вы хотите добиться в творчестве?

– Хочу быть услышанным. Благодаря проекту это произошло. Поэтому буду стараться, чтобы меня слышали еще больше.

Коротко о победителе шоу "Голос-країни-11" Сергее Лазановском:

Сергею 25 лет и он родом из села Попельники, Ивано-Франковской области.

Любовь к музыке у него появилась еще с раннего детства – мама пела ему всегда и везде песни.

Сергей должен был быть фармацевтом, но поступил в Институт искусств на кафедру сценического мастерства.

Парень работал во Франковском драмтеатре, вел утренние эфиры на "UA:Карпати".

Также Сергей преподавал на музыкальной кафедре в Университете Короля Даниила, работал преподавателем телекласса и время от времени проводил праздники.

Парень признавался, чтобы избавиться страха, он много ест.

Также Лазановский рассказывал, что очень любит кошек и собак, но у него аллергия на шерсть.

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