Пугачевой – 72: браки, бурные романы и редкие фото

В четверг, 15 апреля, российской певице Алле Пугачевой исполняется 72 года. Фанаты не устают восхищаться красотой и талантами артистки, а на ее счету пять браков и несколько бурных романов.

Также знаменитость за несколько лет сменила имидж на более дерзкий и молодежный. OBOZREVATEL подробно расскажет о любимых мужчинах Пугачевой и покажет, как она выглядела в молодые годы.

В 17 лет певица влюбилась в будущего космонавта Германа Соловьева, а в 18 лет она отклонила предложение выйти замуж от переводчика Валерия Романова. Тогда она обещала дождаться его с арабо-израильской войны, но в результате увлеклась студентом эстрадно-циркового училища Миколасом Орбакасом.

Спустя несколько месяцев влюбленные поженились, а в 1971 году Пугачева родила дочь Кристину. Через четыре года пара развелась.

Алла Пугачева с мужем Миколасом Орбакасом Instagram/Кристина Орбакайте

В 1974-1976 годах ходили слухи, что артистка завела роман с композитором Павлом Слободкиным, а после этого она влюбилась в Александра Буйнова.

Затем Пугачева познакомилась с режиссером Александром Стефановичем и вышла за него замуж. После расставания звезда признавалась, что брак распался из-за измен мужчины.

После этого у певицы начались романтические отношения с продюсером Евгением Болдиным. Официально в браке они были восемь лет, но артистка заявила, что они часто изменяли друг другу.

У певицы начались романтические отношения с продюсером Евгением Болдиным www.globallookpress.com

Также у Пугачевой был роман с музыкантом Владимиром Кузьминым и отношения с музыкантом Сергеем Челобановым. Кроме того, знаменитость долго добивался артист Филипп Киркоров и в результате он стал четвертым мужем примадонны.

Позже певец признался, что слишком был увлечен своей карьерой и мало уделял времени Пугачевой, поэтому он сам виноват в разрыве их отношений.

Знаменитость долго добивался артист Филипп Киркоров и в результате он стал четвертым мужем PhotoXPress.ru

В 2011 году, после 10 лет сожительства с Максимом Галкиным, примадонна расписалась с возлюбленным и обвенчалась. А в 2013 году появились на свет их дети Лиза и Гарри.

Пугачева с Галкиным и детьми Instagram/Максим Галкин

Образы Аллы Пугачевой

Певица несколько раз меняла свой стиль. Так, сначала она сделала дерзкое каре с высветленными локонами и челкой, а также предпочитала выразительный макияж в персиковых тонах.

Певица несколько раз меняла свой стиль Instagram/Алла Пугачева

Затем на одном из светских мероприятий Пугачева появилась с модной стрижкой каскад и стильной челкой набок, а визажист сделал ей макияж с акцентом на глаза.

Пугачева появилась с модной стрижкой каскад instagram.com/allapugacheva_fan1949

После этого артистка сделала пышную укладку с завитыми плойкой локонами. Она приподняла волосы у корней и оставила их струиться по плечам.

Артистка сделала пышную укладку с завитыми плойкой локонами

А вот на недавнем дне рождении внучки Клавдии похудевшая Пугачева показалась в черном платье с поясом, а также сделала прическу с рваной челкой. Кроме того, звезда нарастила длинные локоны.

Пугачева сделала прическу с рваной челкой instagram.com/dimavancamp

Архивные фото Аллы Пугачевой

Пугачева в молодости fan-club-alla.ru

Алла Пугачева в молодые годы fan-club-alla.ru

Как выглядела Пугачева в молодости fan-club-alla.ru

Алла Пугачева в школьные годы fan-club-alla.ru

Алла Пугачева позирует в купальнике fan-club-alla.ru

Алла Пугачева в юном возрасте fan-club-alla.ru

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в сеть попали снимки со свидания советской и российской певицы Аллы Пугачевой с композитором Сергеем Челобановым. Артистка в купальнике нежилась в объятиях своего возлюбленного.