Пугачовій – 72: шлюби, бурхливі романи та рідкісні фото

У четвер, 15 квітня, російській співачці Аллі Пугачовій виповнюється 72 роки. Фанати не втомлюються вражатися красою і талантами артистки, а на її рахунку п'ять шлюбів і кілька бурхливих романів.

Також знаменитість за декілька років змінила імідж на більш зухвалий і молодіжний. OBOZREVATEL докладно розповість про улюблених чоловіків Пугачової і покаже, як вона виглядала в молоді роки.

У 17 років співачка закохалася в майбутнього космонавта Германа Соловйова, а у 18 років вона відхилила пропозицію вийти заміж від перекладача Валерія Романова. Тоді вона обіцяла дочекатися його з арабо-ізраїльської війни, але в підсумку захопилася студентом естрадно-циркового училища Міколасом Орбакасом.

Через кілька місяців закохані одружилися, а 1971 року Пугачова народила доньку Христину. Через чотири роки пара розлучилася.

Алла Пугачова з чоловіком Міколасом Орбакасом Instagram/Христина Орбакайте

У 1974-1976 роках ширилися чутки, що артистка завела роман із композитором Павлом Слободкіним, а після цього вона закохалася в Олександра Буйнова.

Потім Пугачова познайомилася з режисером Олександром Стефановичем і вийшла за нього заміж. Після розставання зірка зізнавалася, що шлюб розпався через зради чоловіка.

Після цього у співачки почалися романтичні стосунки з продюсером Євгеном Болдіним. Офіційно в шлюбі вони були вісім років, але артистка заявила, що вони часто зраджували одне одному.

У співачки почалися романтичні стосунки з продюсером Євгеном Болдіним www.globallookpress.com

Також у Пугачової був роман із музикантом Володимиром Кузьміним і стосунки з музикантом Сергієм Челобановим. Крім того, знаменитість довго добивався артист Філіп Кіркоров і в підсумку він став четвертим чоловіком примадонни.

Пізніше співак зізнався, що дуже був захоплений своєю кар'єрою і мало приділяв часу Пугачовій, тому він сам винен у розриві їхніх стосунків.

Знаменитість довго добивався артист Філіп Кіркоров і в підсумку він став четвертим чоловіком PhotoXPress.ru

У 2011 році, після 10 років співжиття з Максимом Галкіним, примадонна розписалася з коханим і обвінчалася. А 2013 року з'явилися на світ їхні діти Ліза та Гаррі.

Пугачова з Галкіним і дітьми Instagram/Максим Галкін

Образи Алли Пугачової

Співачка кілька разів змінювала свій стиль. Так, спочатку вона зробила зухвале каре з висвітленими локонами і чубчиком, а також надавала перевагу виразному макіяжу в персикових тонах.

Співачка кілька разів змінювала свій стиль Instagram/Алла Пугачова

Потім на одному зі світських заходів Пугачова з'явилася з модною стрижкою каскад і стильним чубчиком набік, а візажист зробив їй макіяж з акцентом на очі.

Пугачова з'явилася з модною стрижкою каскад instagram.com/allapugacheva_fan1949

Після цього артистка зробила пишну зачіску із завитими плойкою локонами. Вона підняла волосся біля коріння і залишила їх струмувати по плечах.

Артистка зробила пишну укладку із завитими плойкою локонами

А ось на нещодавньому дні народженні онучки Клавдії схудла Пугачова була в чорній сукні з поясом, а також зробила зачіску з рваним чубчиком. Крім того, зірка наростила довгі локони.

Пугачова зробила зачіску з рваним чубчиком instagram.com/dimavancamp

Архівні фото Алли Пугачової

Пугачова в молодості fan-club-alla.ru

Алла Пугачова в молоді роки fan-club-alla.ru

Як виглядала Пугачова в молодості fan-club-alla.ru

Алла Пугачова в шкільні роки fan-club-alla.ru

Алла Пугачова позує в купальнику fan-club-alla.ru

Алла Пугачова в юному віці fan-club-alla.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в мережу потрапили знімки з побачення радянської і російської співачки Алли Пугачової з композитором Сергієм Челобановим. Артистка в купальнику ніжилася в обіймах свого коханого.