Провел на безлюдном острове 32 года: невероятная история итальянского Робинзона Крузо и почему его заставили вернуться к цивилизации

В течение жизни Мауро Моранди, которого назвали итальянским Робинзоном Крузо, стал вдохновением для создания книг, песен и документальных фильмов. Дело в том, что в достаточно молодом возрасте мужчина принял для себя уникальное решение: отказаться от комфортных, современных условий и переехать на безлюдный остров.

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Как сообщает The New York Times, итальянец поселился на острове Буделли, что расположен вблизи Сардинии. В абсолютном одиночестве он жил в течение 32 лет, пока его не заставили вернуться к цивилизации.

Маура Моранди родился 12 февраля 1939 года. Получив образование, он работал учителем физкультуры в средней школе. Со временем итальянец даже связал себя узами брака с любимой женщиной, которая родила ему троих детей. Однако в определенный момент их чувства дали трещину, поэтому брак распался.

Итальянский Робинзон Крузо имел довольно хорошую жизнь в цивилизации, но, похоже, его сердце желало совсем другого. В 1989 году Мауро Моранди переехал на необитаемый остров Буделли, ведь был очарован его невероятной красотой. Поскольку мужчина жил на незаселённом участке суши, он не имел доступа ни к водопроводу, ни к электроэнергии. Мауро Моранди проживал в заброшенном домике времен Второй мировой войны.

Иногда итальянцу приходилось покидать место жительства и уезжать в большой город. В течение этих небольших поездок он покупал много книг и других необходимых вещей.

"Я много читаю и думаю. Мне кажется, что большое количество людей боятся читать, потому что если они начнут это делать, то попытаются медитировать и думать о разных вещах, а это может быть опасно. Если вы начнете видеть вещи под другим углом и будете критически относиться к ним, то в итоге увидите, какая жалкая у вас жизнь", – говорил мужчина в одном из интервью.

Интересно, что Мауро Моранди имел на острове современную технику, такую как мобильный телефон и планшет. Он заряжал гаджеты с помощью автомобильного аккумулятора и солнечной энергии. Своей главной задачей итальянец видел защищать Буделли от невоспитанных туристов. Он водил отдыхающих по специальным дорожкам и рассказывал интересные истории об острове. Также мужчина убирал мусор с пляжа и производил определенные виды технических работ.

Однако в 2021 году Мауро Моранди пришлось покинуть любимый Буделли. Дело в том, что право собственности на остров было передано государству, а территория стала частью национального парка Архипелаг Маддалена. Сначала итальянский Робинзон Крузо не соглашался покидать безлюдный остров. Он проводил кампанию против выселения в социальных сетях и давал сотни интервью. И все же, после 5 лет судебной волокиты, он опустил руки.

"Я надеюсь, что в будущем Буделли будет защищен так же хорошо, как я делал это в течение 32 лет", – написал он в своем Facebook.

К сожалению, жизнь Маура Моранди оборвалась 3 января в возрасте 85 лет. Причиной смерти стало кровоизлияние в мозг.

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