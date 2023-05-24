'Простоял всю ночь на коленях и рыдал': модель-военный Назар Грабар рассказал, как узнал о смерти брата на фронте

Популярный украинский танцор и модель Назар Грабар, который после 24 февраля пополнил ряды ВСУ и отправился добровольцем на фронт, вспомнил день, когда узнал о гибели на войне родного старшего брата. Назар и Илья служили в одном подразделении. В тот фатальный день танцор получил серьезное ранение, которое в итоге спасло ему жизнь.

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Назара госпитализировали в больницу, а уже через несколько часов он узнал, что практически никто из его подразделения, включая брата, не выжил под обстрелами оккупантов. Воспоминаниями о том трагическом дне Грабар поделился в интервью Анатолию Анатоличу для его YouTube-канала.

"Свое ранение я начал чувствовать минут через 20. Я отдвигаю куртку, засовываю руку и чувствую просто дыру. Понимаю, что там что-то есть. Думаю: я дышу, значит легкие не повреждены... Я до последнего не хотел говорить командиру, что я ранен, потому что в ста метрах на позиции сбоку был мой брат. Я думаю: сейчас скажу, что ранен, он же вылезет и будет бежать ко мне. Поэтому я сказал, что со мной все хорошо, но что-то есть в груди. Но чем дольше мы сидели, тем больше меня заливало кровью. Мне стало холодно – началась гипотермия, то есть крови я терял немало. Поэтому командир роты сказал, чтобы меня осмотрели", – вспомнил Грабар.

Звезду осмотрели в медпункте, сказав, что ему нужно ехать на рентген в другое место. Пуля была возле сердца, поэтому неправильное вмешательство медиков могло закончится фатальными последствиями. В итоге, чтобы не навредить бойцу еще больше, было принято решение эвакуировать его в другую клинику, где делают необходимые операции.

"Я говорил: "Нет-нет-нет. Я не могу ехать. У меня на позиции брат. Я не поеду". Но меня все равно забрали. Ехать часа три. И я не знаю, почему, но всю дорогу я тупо рыдаю. Сколько мы ехали – я все время плакал. Я все время пишу связистам: "Как там Илья? Скажите ему, что я норм, что скоро я вернусь". Мне отвечают, что все хорошо – Илья лег спать, все тихо. И так целый день: я спрашиваю, как Илья, мне отвечают, что все хорошо", – рассказал танцор, который снимался в клипах "Время и Стекло" и Лободы.

Вечером того же дня Назар впервые за несколько суток сумел уснуть. Его разбудил звонок командира, который сказал: "Прости, мы не уберегли. Илья погиб".

Грабар не сразу поверил, что все происходящее – реальность.

"Я выбежал из палаты и начал кричать: "Не может такого быть. Это стопроцентная информация?" Командир ответил: "Да, их накрывают, капец: танками, и минометами, и всем-всем-всем. Мы уже несколько часов пытаемся вытащить с позиции тело, но накрывает так, что это невозможно". И все... Эта ночь была для меня самой страшной в жизни. Я простоял всю ночь в больнице на коленях и рыдал. Я не знал, как сказать об этом маме", – поделился Грабар.

После этого танцор-защитник отправился к маме в Бучу. Первой о горе он рассказал двоюродной сестре, которую попросил привести матери успокоительные и лекарства от сердца. Когда Назар оказался на пороге родительского дома без брата, то мама сразу же все поняла. Вспоминать тот день без слез Грабар не может.

Стоит отметить, что решение отправиться на фронт Назар принял именно благодаря брату. Тот растрогал его словами поддержки. Илья пообещал не давать новоиспеченного воина в обиду. "Он меня самого не пустит. Точно так же, как и я его не пущу", – делился ранее воспоминаниями танцор.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Грабар рассказывал, что самое страшное на фронте – вражеская артиллерия. Во время артобстрелов военные не могут дать никакого отпора и просто ждут в окопах, пока это прекратится.

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