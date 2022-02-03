'Проплакала всю ночь': Цыбульская пожаловалась на ссору с другом

Украинская певица Оля Цыбульская рассказала подписчикам о ссоре с близким другом и "легендарным" музыкантом Дмитрием, которая произошла в начале ее карьеры. Артистка вспомнила, что он позвонил ей в состоянии алкогольного опьянения и наговорил "кучу гадостей", из-за чего она всю ночь плакала.

Неприятной историей исполнительница поделилась с подписчиками в своих Instagram-stories, прикрепив архивные фотографии с тех времен. К воспоминаниям ее подтолкнул найденный подарок от бывшего товарища (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Цыбульская показала фотографию, на которой была надпись: "Олечке от Димона". Она призналась, что это послание написал ее бывший приятель, много лет назад ее сильно оскорбивший.

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"Нашла фотку древнюю. Мне ее подарил парень, которого я считала своим другом. Много лет. А потом однажды, он позвонил мне пьяный и наговорил кучу гадостей", – начала звезда.

В частности, Дмитрий в грубой форме назвал начинающую певицу "никем" и подчеркнул, что у нее никогда не получится достичь успехов в вокальной карьере.

"Сказал, что я никто. Как будто все о сцене я себе просто придумала. И у меня ничего не получится. Никогда", – говорится в сообщении.

Артистка добавила, что эти слова довели ее до слез, ведь сама она считала друга талантливым музыкантом.

"Я очень близко восприняла эти слова, потому что считала его гениальным музыкантом и близким другом. Проплакала всю ночь, а к утру все равно поехала на вокальный конкурс, где продула", – написала она.

Позже бывшим приятелям все же пришлось встретиться на престижном мероприятии, где Дмитрий попытался извиниться перед Цыбульской. Он объяснил, что таким образом хотел "зацепить женское внимание".

Однако певица в грубой форме отказала ему, хотя, по ее словам, "было больно".

"Поняла: все правильно. С гимнюками надо прощаться. Даже если больно", – закончила звезда.

Кратко о знаменитости:

Оля Цыбульская – украинская певица, теле- и радиоведущая, автор песен. В 2007 году стала победительницей первой украинской "Фабрики звезд" в составе дуэта. Замужем. Человек избегает публичности. По словам Цыбульской, история их любви началась еще в школе. 6 января 2015 года у пары родился сын Нестор.

Как сообщал OBOZREVATEL, Оля Цыбульская обратилась с нецензурным предложением к любителям порно. Звезда призвала их, и себя включая – объединиться.