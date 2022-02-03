"Проплакала всю ночь": Цыбульская пожаловалась на ссору с другом

Катерина Малай
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'Проплакала всю ночь': Цыбульская пожаловалась на ссору с другом

Украинская певица Оля Цыбульская рассказала подписчикам о ссоре с близким другом и "легендарным" музыкантом Дмитрием, которая произошла в начале ее карьеры. Артистка вспомнила, что он позвонил ей в состоянии алкогольного опьянения и наговорил "кучу гадостей", из-за чего она всю ночь плакала.

Неприятной историей исполнительница поделилась с подписчиками в своих Instagram-stories, прикрепив архивные фотографии с тех времен. К воспоминаниям ее подтолкнул найденный подарок от бывшего товарища (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Цыбульская показала фотографию, на которой была надпись: "Олечке от Димона". Она призналась, что это послание написал ее бывший приятель, много лет назад ее сильно оскорбивший.

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"Нашла фотку древнюю. Мне ее подарил парень, которого я считала своим другом. Много лет. А потом однажды, он позвонил мне пьяный и наговорил кучу гадостей", – начала звезда.

Оля Цыбульская рассказала подписчикам о ссоре с близким другом

В частности, Дмитрий в грубой форме назвал начинающую певицу "никем" и подчеркнул, что у нее никогда не получится достичь успехов в вокальной карьере.

"Сказал, что я никто. Как будто все о сцене я себе просто придумала. И у меня ничего не получится. Никогда", – говорится в сообщении.

Дмитрий в грубой форме назвал начинающую певицу "никем"

Артистка добавила, что эти слова довели ее до слез, ведь сама она считала друга талантливым музыкантом.

"Я очень близко восприняла эти слова, потому что считала его гениальным музыкантом и близким другом. Проплакала всю ночь, а к утру все равно поехала на вокальный конкурс, где продула", – написала она.

Артистка добавила, что эти слова ее довели ее до слез.

Позже бывшим приятелям все же пришлось встретиться на престижном мероприятии, где Дмитрий попытался извиниться перед Цыбульской. Он объяснил, что таким образом хотел "зацепить женское внимание".

Позже бывшим приятелям все же пришлось встретиться на престижном мероприятии

Однако певица в грубой форме отказала ему, хотя, по ее словам, "было больно".

"Поняла: все правильно. С гимнюками надо прощаться. Даже если больно", – закончила звезда.

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Кратко о знаменитости:

Оля Цыбульская – украинская певица, теле- и радиоведущая, автор песен. В 2007 году стала победительницей первой украинской "Фабрики звезд" в составе дуэта. Замужем. Человек избегает публичности. По словам Цыбульской, история их любви началась еще в школе. 6 января 2015 года у пары родился сын Нестор.

Оля рассказала о ссоре, которая довела ее до слез

Как сообщал OBOZREVATEL, Оля Цыбульская обратилась с нецензурным предложением к любителям порно. Звезда призвала их, и себя включая – объединиться.