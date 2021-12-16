Оля Цыбульская обратилась к любителям порно с нецензурным предложением

Украинская певица и телеведущая Оля Цыбульская призвала всех зрителей порно и себя, в том числе, объединиться, чтобы заниматься любовью друг с другом, а не с экраном. Такие мысли на артистку навеял рейтинг, опубликованный платформой "PornHub".

В исследовании за 2021 год сказано, что украинцы вошли в топ-5 пользователей, проводящих на сайте для взрослых наибольшее количество времени. Такая статистика возмутила артистку и заставила высказаться в Instagram -stories (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Оля назвала украинцев "выносливым народом" и намекнула, что также входит в число любителей фильмов для взрослых. Кроме этого, она предложила всем пользователям порноплатформ объединиться для общей цели – прекратить ссориться по пустякам и больше заниматься приятными делами.

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"Слушайте, может стоит объединиться всем, кто смотрит порно. Ну всем нам. И любить друг друга, а не т*ахать друг другу мозг", – написала исполнительница.

В таком объединении Цыбульская видит спасение от одиночества и решения демографической проблемы. На это также указывает ее вопрос, действительно ли украинцы насколько боятся отношений, что предпочитают наблюдать за сексом других людей.

"Будет больше результата. Больше людей. И никто не будет чувствовать себя одиноким", – заключила артистка.

Следует отметить, что подписчики звезды, у которых она поинтересовалась посещением порносайтов, в большинстве своем проголосовали, что воздерживаются от такого способа снять сексуальное напряжение.

Коротко о звезде:

Оля Цыбульская – украинская певица, теле- и радиоведущая, автор песен. В 2007 году стала победительницей первой украинской "Фабрики Звезд" в составе дуэта. Замужем. Муж избегает публичности. По словам Цыбульской, история их любви началась еще в школе. 6 января 2015 года у пары родился сын Нестор.

Как сообщал OBOZREVATEL, известная американская певица Билли Айлиш назвала порно "позором" и заявила, что ее преследуют ночные кошмары после просмотра фильмов для взрослых. Такое заявление вызвано недовольством порноактрис.