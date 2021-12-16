Оля Цыбульская обратилась к любителям порно с нецензурным предложением

Катерина Малай
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Оля Цыбульская обратилась к любителям порно с нецензурным предложением

Украинская певица и телеведущая Оля Цыбульская призвала всех зрителей порно и себя, в том числе, объединиться, чтобы заниматься любовью друг с другом, а не с экраном. Такие мысли на артистку навеял рейтинг, опубликованный платформой "PornHub".

В исследовании за 2021 год сказано, что украинцы вошли в топ-5 пользователей, проводящих на сайте для взрослых наибольшее количество времени. Такая статистика возмутила артистку и заставила высказаться в Instagram -stories (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Оля назвала украинцев "выносливым народом" и намекнула, что также входит в число любителей фильмов для взрослых. Кроме этого, она предложила всем пользователям порноплатформ объединиться для общей цели – прекратить ссориться по пустякам и больше заниматься приятными делами.

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Оля Цыбульская намекнула на то, что смотрит порно

"Слушайте, может стоит объединиться всем, кто смотрит порно. Ну всем нам. И любить друг друга, а не т*ахать друг другу мозг", – написала исполнительница.

В таком объединении Цыбульская видит спасение от одиночества и решения демографической проблемы. На это также указывает ее вопрос, действительно ли украинцы насколько боятся отношений, что предпочитают наблюдать за сексом других людей.

Оля призвала любить друг друга

"Будет больше результата. Больше людей. И никто не будет чувствовать себя одиноким", – заключила артистка.

Следует отметить, что подписчики звезды, у которых она поинтересовалась посещением порносайтов, в большинстве своем проголосовали, что воздерживаются от такого способа снять сексуальное напряжение.

Подписчики ответили, что не пользуются порноресурсами

Коротко о звезде:

Оля Цыбульская – украинская певица, теле- и радиоведущая, автор песен. В 2007 году стала победительницей первой украинской "Фабрики Звезд" в составе дуэта. Замужем. Муж избегает публичности. По словам Цыбульской, история их любви началась еще в школе. 6 января 2015 года у пары родился сын Нестор.

Оля воспитывает сына Нестора

Как сообщал OBOZREVATEL, известная американская певица Билли Айлиш назвала порно "позором" и заявила, что ее преследуют ночные кошмары после просмотра фильмов для взрослых. Такое заявление вызвано недовольством порноактрис.