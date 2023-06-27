Пропавшую 8 месяцев назад Смеюху из 'НеАнгелов' видели в России после полномасштабного вторжения, – блогер Беспалов

Украинский блогер Богдан Беспалов заявил, что его подписчики видели экс-солистку "НеАнгелов" Викторию Смеюху в России во время полномасштабной войны. Певица в последний раз обращалась к фанатам в октябре 2022 года, после чего перестала вести соцсети.

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О ее местонахождении ничего не известно, но Беспалов предполагает, что после его слов артистка может выйти на связь из европейской страны, чтобы опровергнуть слухи. Такое предположение он высказал на своем YоuTube-канале (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Я думаю, вы все заметили, что певица исчезла с радаров. Никто не знает где она. Но, как говорят наши источники, есть те, кто видел Викторию Смеюху на закрытых мероприятиях шоу-бизнеса страны-болота. Будем копать дальше, пока на уровне слухов. Но Смеюха уехала в страну-болото. Вот вам и предательство, откуда не ждали", – сказал Беспалов.

Ему также рассказали, что родители звезды живут в Киеве, поскольку их жилье разрушила российская ракета. У Instagram певицы уже более 8 месяцев нет свежих постов. После полномасштабного вторжения все ее сообщения касались Украины или войны, а писала их Смеюха на украинском языке.

Она уверяла, что будет оставаться со своей страной и народом до победы над Россией.

Ее бывшая коллега по группе тоже в Украине уже не живет. Слава Каминская в Нидерландах периодически попадает в скандалы из-за русского языка.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Каминская столкнулась с волной хейта в соцсетях после того, как перепела часть припева "Червоної Рути, сменив текст. Фоловеры решили, что такое поведение артистки выглядит глупо и некстати.

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