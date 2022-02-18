"Путин, руки прочь от Украины!" Звезда 90-х Лебединский жестко осудил агрессию Кремля и обратился к украинцам в России

Дарья Дурова
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Профессор Лебединский поддержал Украину
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Переехавший в США оппозиционный российский певец Алексей Лебединский (более известный как Профессор Лебединский) возмутился, что во время возможной эскалации его соотечественники-россияне, а также украинцы, живущие в РФ, не выходят на митинги и никак не противостоят режиму президента страны-агрессора Владимира Путина. Артист заявил: он хочет, чтобы глава Кремля, а также незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко получили по заслугам от цивилизованного мира. Отметим, что высказался артист немного иначе – используя матерные выражения.

Соответствующий пост в поддержку Украины звезда 90-х обнародовал на странице в Facebook. Он также показал свое фото с подписью: "Я – гражданин России. Путин! Руки прочь от Украины!". Указанный снимок вокалист хотел поставить на аватарку, но социальная сеть не позволила это сделать.

Профессор Лебединский встал на сторону Украины
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Свой пост музыкант начал так: "Ну и что вы будете делать? Вопрос к соотечественникам-россиянам. Ответ: "Ну а что мы можем..." – приравнивается к "опять ничего", т.е. "мы не приложим и мизинца к изменению ситуации, пусть наши шакалы нападают на Украину".

Лебединский добавил, что тот же вопрос нужно задать миллионам украинцев, переехавшим в РФ в разное время. Он обратил внимание на то, что они не высказывают возмущения "действиям путинской своры" по отношению к Родине.

"Почему нет миллионов украинцев в России, стоящих с плакатами "Путин, руки прочь от Украины"? Миллионов... Хоть бы тысяча вышла. Нет", – написал 53-летний певец.

Высказываясь о президенте РФ, Профессор Лебединский не подбирал слов и использовал нецензурную лексику. "Знаете, я хочу, чтобы уже этот Путин ср*ный вместе с питекантропом Лукой получили п**ды от всего объединенного мира, раз население России, включая живущих там украинцев, и население Беларуси настолько беспомощно", – эмоционально заявил артист.

Лебединский в Киеве

Он указал, что многие, очевидно, смогут упрекнуть его тем, что он открыто высказывает свое мнение, потому что находится в Соединенных Штатах.

"Заткнуться? Хорошо. Но от этого правда о вашей смелости и чувстве собственного достоинства не изменится. Что вы будете делать, если завтра подлая война и кровь близких нам людей от имени всего российского народа? Ничего. Хорошо, что я уехал", – считает знаменитость.

Профессор Лебединский добавил: ему лучше быть "голым и нищим" заграницей, "чем с полными карманами бабла наблюдать за нынешней российской действительностью и прикасаться к ней".

Полный пост Лебединского об агрессии России

В комментариях пользователи сети поддержали возмущения артиста, а также Украину. Некоторые отметили, что у них схожая позиция.

Комментарии к посту
Реакция пользователей социальной сети
Профессор Лебединский на сцене в Киеве

Коротко о звезде:

  • Профессор Лебединский (Алексей Игоревич Лебединский) – 53-летний советский и российский певец, клавишник, автор песен, фотохудожник, рекламный деятель. Родом из Санкт-Петербурга. Получил широкую известность в середине 1990-х за счет песен, которые исполнял необычно хриплым тембром голоса.

  • Является одним из ярых критиков политики президента Владимира Путина и действующей власти РФ. Переехал в Майами (США) по политическим мотивам в мае 2014 года, до этого проживал в городе Одинцово (Московская область).

  • В 2015-м выпустил песню "Ватники" на тему российской пропаганды, используя в клипе фрагменты из росТВ. Летом 2017 года находился в Киеве.

  • В апреле 2019-го заявил, что Россия должна попросить прощения у Украины, "поклониться в ноги" и заплатить ей.

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