Продюсер 'Орла и Решки' Синельников показал пример, как нужно отвечать россиянам на оскорбления

Продюсер и один из ведущих "Орла и Решки" Евгений Синельников, недавно эвакуировавшийся из окруженной захватчиками Бучи, показал украинцам, как правильно отвечать на неадекватные, оскорбительные вбросы от россиян. Звезда тревел-шоу отписал одному из агрессоров на английском, притворившись, что не понимает язык оккупанта.

Скриншот переписки он выложил в Instagram-stories, добавив, что удивлен количеством неадекватных людей в Российской Федерации. "Как много больных. Очень грустно", – говорится в комментарии (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На опубликованном фото видно, что неизвестный абонент с российского номера написал Синельникову: "Е*альничок завали, Жаль, что твою семью не уничтожили в 41-м. Тогда бы ты не п*здел Ты, мусор еб**ный, никто и зовут тебя никак. Ха-ха-ха еще заплачь".

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На этот безнравственный и жестокий вброс продюсер ответил лаконично и не без юмора. Он перешел на английский язык, притворившись, что не понял послание абонента.

"Привет. Извините, мы не понимаем русского языка. Но мы надеемся, что вы написали слова поддержки или пожелания скорого окончания войны. Если нет, идите вслед за вашим кораблем", – отписал ведущий.

Отметим, что вслед он выложил еще один диалог, однако уже с гражданином Грузии, который выразил желание приехать в Украину после окончания войны. Случайный иностранный собеседник также назвал украинцев "героями" и сказал, что восхищается их храбростью.

Как сообщал OBOZREVATEL, после эвакуации из Бучи Евгений Синельников записал два видео: для украинцев и для россиян. Он рассказал о зверствах оккупантов и заявил, что граждане РФ всегда будут "рабами".

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