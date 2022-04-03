Продюсер Олег Бондарчук, которому приписывали роман с Ани Лорак, сказал певице "до свидания"

Obozrevatel
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Продюсер Олег Бондарчук, которому приписывали роман с Ани Лорак, сказал певице 'до свидания'

Украинский режиссер-постановщик Олег Бондарчук, которому ранее приписывали роман с певицей Ани Лорак, заявил, что "потерял" ее. Его разочаровало, что звезда игнорирует войну в Украине, где живут ее родные и друзья, и с 24 февраля даже не поинтересовалась, как его дела.

В интервью DOROTYE Бондарчук осудил Ани Лорак и раскритиковал российских коллег, поддержавших президента России Владимира Путина. По его словам, в России люди просто существуют для государства, а в Украине – государство существует для людей (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"К сожалению, или к счастью, одну подругу я потерял. Минус один. Потерял, в первую очередь, потому что мне было важно, чтобы все вышли с флагом Украины на горизонт и высказали свою позицию. Есть и момент личный: мне было грустно, что ей неинтересно, как я себя чувствую в Киеве, в Украине во время военных действий. Было очень грустно, что ни одного смс от нее, ни одного звонка: "Как ты себя чувствуешь, какие планы, возможно, нужна какая-то помощь?" В этих обстоятельствах ты понимаешь, что дружба наша закончилась", – подчеркнул Бондарчук.

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Ани Лорак.

Режиссер отметил, что со своей стороны переживает за Лорак, в частности, не грызет ли ее совесть, спокойно ли она спит...

"Но, пожалуй, я на эти вопросы уже не узнаю ответа никогда. Мне такая подруга не нужна. До свидания, Ани Лорак", – сказал он.

Относительно российских коллег, которые молчат о войне, Олег высказался кратко и понятно.

"Это больше похоже на Северную Корею. У них уже давно заклеены роты. У них есть традиция: чем ближе ты к власти, тем длиннее у тебя язык для того, чтобы этой власти подлизывать все места", – подчеркнул он.

Отметим, что Бондарчук в 2013 году был постановщиком грандиозного шоу в столичном Дворце спорта в честь 20-летия творческой деятельности Ани Лорак. В 2017 году он, будучи креативным продюсером "Евровидения", выступил в защиту Лорак, которая очутилась в скандальной ситуации из-за украинской премии. Певицу сперва утвердили в одной из номинаций конкурса "Viva! Самые красивые 2016", а затем сняли ее кандидатуру. Причиной этому стало то, что Лорак ездит с концертами в РФ и часто получает премии в Москве, тогда как Россия проявляет агрессию в отношении Украины. После этого Бондарчук обратился к организаторам премии с просьбой убрать его кандидатуру из списков.

Спустя некоторое время Лорак была замечена в объятиях Бондарчука. В сети продюсер подписал снимок: "Снова вместе, снова рядом)". Это подогрело слухи об их романе.

Ани Лорак и Олег Бондарчук.

Как писал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Анастасия Приходько высказала предложение лишить гражданства Ани Лорак, которая своим молчанием одобряет убийство соотечественников армией российских оккупантов. Фанаты звезды поддержали инициативу исполнительницы и добавили, что следует отобрать право называться украинцем у каждого, кто предал интересы своего государства.

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