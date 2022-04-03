Продюсер Олег Бондарчук, которому приписывали роман с Ани Лорак, сказал певице 'до свидания'

Украинский режиссер-постановщик Олег Бондарчук, которому ранее приписывали роман с певицей Ани Лорак, заявил, что "потерял" ее. Его разочаровало, что звезда игнорирует войну в Украине, где живут ее родные и друзья, и с 24 февраля даже не поинтересовалась, как его дела.

В интервью DOROTYE Бондарчук осудил Ани Лорак и раскритиковал российских коллег, поддержавших президента России Владимира Путина. По его словам, в России люди просто существуют для государства, а в Украине – государство существует для людей (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"К сожалению, или к счастью, одну подругу я потерял. Минус один. Потерял, в первую очередь, потому что мне было важно, чтобы все вышли с флагом Украины на горизонт и высказали свою позицию. Есть и момент личный: мне было грустно, что ей неинтересно, как я себя чувствую в Киеве, в Украине во время военных действий. Было очень грустно, что ни одного смс от нее, ни одного звонка: "Как ты себя чувствуешь, какие планы, возможно, нужна какая-то помощь?" В этих обстоятельствах ты понимаешь, что дружба наша закончилась", – подчеркнул Бондарчук.

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Режиссер отметил, что со своей стороны переживает за Лорак, в частности, не грызет ли ее совесть, спокойно ли она спит...

"Но, пожалуй, я на эти вопросы уже не узнаю ответа никогда. Мне такая подруга не нужна. До свидания, Ани Лорак", – сказал он.

Относительно российских коллег, которые молчат о войне, Олег высказался кратко и понятно.

"Это больше похоже на Северную Корею. У них уже давно заклеены роты. У них есть традиция: чем ближе ты к власти, тем длиннее у тебя язык для того, чтобы этой власти подлизывать все места", – подчеркнул он.

Отметим, что Бондарчук в 2013 году был постановщиком грандиозного шоу в столичном Дворце спорта в честь 20-летия творческой деятельности Ани Лорак. В 2017 году он, будучи креативным продюсером "Евровидения", выступил в защиту Лорак, которая очутилась в скандальной ситуации из-за украинской премии. Певицу сперва утвердили в одной из номинаций конкурса "Viva! Самые красивые 2016", а затем сняли ее кандидатуру. Причиной этому стало то, что Лорак ездит с концертами в РФ и часто получает премии в Москве, тогда как Россия проявляет агрессию в отношении Украины. После этого Бондарчук обратился к организаторам премии с просьбой убрать его кандидатуру из списков.

Спустя некоторое время Лорак была замечена в объятиях Бондарчука. В сети продюсер подписал снимок: "Снова вместе, снова рядом)". Это подогрело слухи об их романе.

Как писал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Анастасия Приходько высказала предложение лишить гражданства Ани Лорак, которая своим молчанием одобряет убийство соотечественников армией российских оккупантов. Фанаты звезды поддержали инициативу исполнительницы и добавили, что следует отобрать право называться украинцем у каждого, кто предал интересы своего государства.

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