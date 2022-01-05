'Пробила окна и взорвалась': Злата Огневич рассказала о самом страшном Новом году

Украинская певица и главная героиня реалити "Холостячка-2" Злата Огневич рассказала о своем самом страшном Новом году. Во время семейного празднования неизвестные бросили в окна артистки большую петарду, которая пробила двойные пластиковые окна и взорвалась.

О несчастном случае, который напугал молодую девушку, она рассказала за кулисами Improv Live Show, пишет "Новый канал". В интервью Злата также рассказала, почему теперь празднует Новый год исключительно на работе (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Огневич вспомнила, что когда-то на новогодние праздники в дом родителей, у которых она гостила, залетела мощная петарда, разорвавшаяся прямо посреди комнаты.

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В этот момент в помещении никого не было, а отец певицы смотрел военные фильмы, поэтому семейство даже не сразу поняло, что источником звука стал не телевизор. На помощь пришел резкий запах горелого.

"Когда-то в новогодние праздники к нам в дом влетела огромная петарда. Она пробила двойные пластиковые окна и взорвалась в комнате. Папа ничего не понял, потому что в этот момент смотрел очередной фильм о войне, он любит такое, и подумал, что это просто разорвался снаряд в телевизоре", – вспомнила звезда.

Кроме звука и запаха, семья увидела дым и это убедило их в том, что взрыв произошел в доме.

Также Злата рассказала, что сейчас предпочитает празднование на сцене, ведь верит в выражение: "Где Новый год встретишь, там его и проведешь". Поэтому в праздничную ночь Огневич полностью отдается творчеству, а затем едет на встречу с друзьями.

Как сообщал OBOZREVATEL, певица встретила 2022 год в компании финалиста проекта "Холостячка" Максима Тарапаты. Знаменитость вместе с мужчиной праздновали в Жовтневом дворце в Киеве.

Коротко о звезде:

Злата Огневич – 35-летняя украинская певица и телеведущая. Родом из Мурманска (Россия). Представляла Украину на песенном конкурсе "Евровидение" в 2013 году. Была участницей латино-бэнда, а также вокалисткой Государственного ансамбля песни и пляски ВСУ.