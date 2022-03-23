"Привет, мир! Я — Украина!" В сети появился чувственный ролик об украинцах, которые сражаются за свободу. И победят

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким поделился чувственным роликом, в котором Украина рассказывает о себе. История начинается в теплый летний день – 24 августа 1991 года. Каждое поколение украинских детей вынуждено бороться за свою свободу, как сейчас в войне против русских захватчиков. Украина уверена, что ее смелые и храбрые воины обязательно победят.

Видео Ким опубликовал на своем Telegram-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Пользователи оценили чувственный рассказ под звуки сирены и трембиты, поставив 20 тысяч лайков.

"Мне всего 30, но у меня большие корни, которые прорастают глубоко в историю. У меня есть собственный язык, традиции, кухня. У меня есть моря, полонины, пустыни, поля и леса. Я очень красивая девушка", – говорится в рассказе от имени Украины.

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В ролике упомянули всех талантливых детей-украинцев: художников, общественных деятелей, певцов, спортсменов, ученых и рабочих. Всех 40 миллионов человек Украина-мать воспитывала смелыми, свободными и честными.

После войны Украина ждет в гости всех, кто поддерживает ее в трудные времена. "Сейчас выпала война. Привыкшие жить в темноте решили уничтожить меня и нашу свободу. На судьбу каждого моего поколения выпадали тяжелые испытания и сейчас снова наступили темные времена. Дети храбро защищают меня", – рассказывает украинское государство о вторжении России.

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